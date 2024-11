Aufregung in Frankreich: Kylian Mbappe steht nicht im Kader der Nationalmannschaft. Didier Deschamps beweist mit dem Verzicht auf den Superstar jene Konsequenz, die auch die Klubs des Stürmers an den Tag legen sollten. Ein Kommentar.

Von Chris Lugert

Die Saga rund um Kylian Mbappe hat ein neues Kapitel erhalten. Der Superstar wurde von Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps nicht in den Kader für die anstehenden Spiele in der Nations League berufen.

Deschamps nannte keine expliziten Gründe, machte aber zwei Sachen deutlich, die durchaus Sprengstoffpotenzial besitzen.

Zum einen wollte der 25-Jährige von Real Madrid selbst dabei sein, wie der Coach betonte. Und zum anderen stellte Deschamps klar, dass der Verzicht nichts mit den Ermittlungen hinsichtlich einer Vergewaltigung zu tun habe, die im Oktober rund um Mbappe aufgekommen waren.

Somit bleiben also eigentlich nur zwei Optionen übrig. Entweder verpasst Deschamps Mbappe einen Denkzettel dafür, dass dieser in der vergangenen Länderspielpause offensichtlich keine Lust auf die Reise zur Equipe Tricolore hatte. Oder es handelt sich um sportliche Gründe.

Doch auch wenn Mbappe aktuell in einer kleinen sportlichen Krise steckt, so ist es unwahrscheinlich, dass Deschamps nur deshalb auf die Qualitäten des Angreifers verzichten würde. Zu wertvoll ist er für das Team. Zumal es keinen Grund gäbe, in diesem Fall ein solches Geheimnis aus seinen Beweggründen zu machen.