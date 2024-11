Julian Nagelsmann und die deutsche Nationalmannschaft - das passt bislang perfekt. Auch deshalb soll der Bundestrainer wohl bereits über die WM 2026 hinaus gebunden werden.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) bemüht sich offenbar bereits konkreter um eine vorzeitige Vertragsverlängerung mit Bundestrainer Julian Nagelsmann. Nach Informationen der "Bild"-Zeitung befinden sich der Verband und Nagelsmann schon in Gesprächen über eine Vertragsverlängerung um weitere zwei Jahre. Der DFB-Coach soll dabei "nicht abgeneigt" sein.

Nagelsmanns Arbeitspapier beim DFB läuft nach der Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko (11. Juni bis 19. Juli) aus. Rudi Völler hatte bereits im vergangenen Monat bekräftigt, über die laufende Vertragsdauer hinaus mit Nagelsmann weiterarbeiten zu wollen.

"Wir werden versuchen, Julian zu überzeugen, dass es Sinn macht für ihn, noch ein paar Jährchen weiter Nationaltrainer zu bleiben", hatte der Sportdirektor in der Sendung "Bild Sport" bei "Welt-TV" gesagt.

Nagelsmann übernahm das Amt im September 2023 von Interimscoach Völler, der Hansi Flick abgelöst hatte. Bei der Heim-EM führte er die DFB-Auswahl ins Viertelfinale, wo sie unglücklich dem späteren Europameister Spanien (1:2 n.V.) unterlag. Er schaffte dabei nach bleiernen Jahren einen Stimmungsumschwung, der die Nationalmannschaft noch immer trägt.

Im letzten Heimspiel des Länderspieljahres hatte Deutschland am vergangenen Samstag in der Nations League durch ein 7:0 gegen Bosnien und Herzegowina begeistert. Zum Abschluss von 2024 gab es am Dienstag ein 1:1 in Budapest gegen Ungarn.