Anzeige

Petition unterstellt auch Fehlentscheidung bei Füllkrug-Szene

Die Petition ließ kein gutes Haar an den Entscheidungen von Schiedsrichter Taylor. Der 45-Jährige hätte neben der vieldiskutierten Aktion in der Verlängerung darüber hinaus auch eine weitere schwerwiegende Fehlentscheidung zum Leid der DFB-Elf getroffen.

So hätte der Unparteiische auch übersehen, dass Stürmer Niclas Füllkrug in der 77. Minute nach Zuspiel von Florian Wirtz von Gegenspieler Nacho gehalten wurde, "was ihn zu{m} Fall gebracht hat und ganz klar am Abschluss gehindert hat".

Dass die Petition Erfolg haben wird und das Spiel wiederholt wird, ist allerdings ausgeschlossen.