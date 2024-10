Nations League: Österreich souverän, England strauchelt

Am dritten Spieltag der Nations League konnte Österreich einen klaren Sieg gegen Kasachstan einfahren. Währenddessen musste England eine Niederlage hinnehmen. Ohne Kapitän und Starstürmer Kylian Mbappe hat Frankreich einen glanzlosen Pflichtsieg in der Nations League eingefahren. Gegen Israel gewann die Equipe tricolore mit 4:1 (2:1) und holte damit den zweiten Sieg im dritten Spiel. Derweil trennten sich Italien und Belgien im Parallelspiel 2:2 (2:1).

England unterliegt Griechenland Vize-Europameister England hat ohne Starstürmer Harry Kane in der Nations League einen herben Dämpfer kassiert. Nach zwei Siegen zum Start unter Interims-Nationaltrainer Lee Carsley mussten sich die Three Lions am Donnerstagabend im Londoner Wembley-Stadion mit 1:2 (0:0) gegen Griechenland geschlagen geben, das nach dem plötzlichen Tod von Nationalspieler George Baldock einen emotionalen Erfolg einfuhr. Evangelos Pavlidis (50./90.+4) schoss die Griechen mit einem Doppelpack zum Sieg, nach seinem ersten Tor hielt der Angreifer ein Trikot seines verstorbenen Teamkollegen in die Höhe. Jude Bellingham (87.) glich zwischenzeitlich für lange harmlose Engländer aus.

England ohne Harry Kane Baldock wurde nur 31 Jahre alt. Der gebürtige Engländer und Sohn eines Griechen, der zuletzt nicht mehr für die Auswahl nominiert wurde, war laut Medienberichten leblos in seinem Swimmingpool aufgefunden worden. England blieb ohne Kane in der Offensive weitgehend harmlos. Der Kapitän wurde nach einer kleineren Verletzung geschont, er soll aber bereits am Sonntag (18 Uhr) in Finnland wieder eine Option für die Startelf sein.

In der Gruppe B2 laufen die Engländer aber erstmal den makellosen Griechen an der Spitze hinterher. Es war die erste Niederlage überhaupt in insgesamt zehn Spielen gegen Griechenland.

Pavlidis entscheidet Partie Nach einer Schweigeminute für Baldock begann Griechenland mutig, immer wieder setzten die Gäste den Favoriten früh unter Druck. Nach guten Chancen auf beiden Seiten dauerte es bis in die zweite Hälfte für das erste Tor. Pavlidis schob überlegt ein. Mit großer Leidenschaft verteidigte Griechenland die Führung, übersah kurz vor Schluss aber Bellingham, der aus 16 Metern überlegt einschob. Den Punkt nahmen die Engländer aber dennoch nicht mit. Pavlidis bestrafte die Gastgeber tief in der Nachspielzeit.

Italien und Belgien trennen sich Unentschieden Belgiens Nationaltrainer Domenico Tedesco hat in der Nations League in seiner Heimat Italien trotz frühem 0:2-Rückstand einen Punkt geholt. Die "Roten Teufel" agierten nach einer Roten Karte gegen Italiens Lorenzo Pellegrini (38.) lange in Überzahl und erspielten sich noch ein 2:2 (1:2). Belgien steht nach drei Spielen bei vier Punkten, Italien führt die Gruppe A2 mit sieben Punkten an. Andrea Cambiaso (1.) und Mateo Retegui (24.) hatten die Squadra Azzurra zunächst in Führung gebracht. Italien spielte die Gäste zu Beginn phasenweise an die Wand, bis zum überharten Einsteigen von Pellegrini gegen den Frankfurter Arthur Theate. Maxim De Cuyper (42.) und Leandro Trossard (61.) sorgten für den letztlich verdienten Punkt für die Gäste.

Blitztor für Italien Italien hatte zum Start der Nations League Frankreich (2:0) und zuletzt Israel (2:1) besiegt und ging auch aufgrund der Verletzungen von Belgiens Topstars Kevin De Bruyne und Romelu Lukaku als Favorit in die Partie. Tedesco, der aufgrund der jüngsten Ergebnisse und dem enttäuschenden EM-Aus unter Beobachtung steht, setzte auf den Leipziger Lois Openda in der Spitze, doch erstmal spielte nur Italien. Cambiaso von Juventus Turin verwertete nach nicht einmal 60 Sekunden einen Konter zu seinem ersten Länderspieltor, Retegui verwertete einen Abpraller. Nach dem Platzverweis übernahm Belgien die Spielkontrolle und kam noch vor der Pause mit einer Freistoßvariante zum Anschluss. Eine weitere Standardsituation sorgte für den Ausgleich.

Belgien empfängt am Montag (20.45 Uhr) Frankreich, während Italien erneut ein Heimspiel hat und dort parallel Israel begrüßt.

Frankreich: Michael Olise in der Startelf Frankreich kann derweil mit einem Erfolg am Montag in Belgien trotz der Auftaktniederlage gegen Italien (1:3) in Gruppe 2 einen großen Schritt Richtung Play-offs machen. In der Bozsik-Arena in Budapest, wo Israel seine Heimspiele aufgrund des Krieges im Nahen Osten austrägt, führten Eduardo Camavinga (6.), Christopher Nkunku (28.) mit seinem ersten Länderspieltor, Matteo Guendouzi (87.) und Bradley Barcola (89.) die Franzosen zum Sieg. Israel hatte den trägen Auftritt der Gäste nur im ersten Durchgang bestraft und durch Omri Gandelman (24.) den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielt.

Mbappe wird geschont Mit dem Münchner Michael Olise in der Startelf erwischte Frankreich im ersten Spiel seit dem Rücktritt von Antoine Griezmann einen perfekten Start, bei Camavingas Distanzschuss sah Torhüter Omri Glazer allerdings nicht gut aus. Den Ausgleich konterte der Ex-Leipziger Nkunku in seinem ersten Länderspiel seit über einem Jahr für den lange zu harmlosen WM-Finalisten. Erst in der Schlussphase schraubte Frankreich das Ergebnis in die Höhe.

Und obwohl Mbappe nicht nominiert worden war, hatte er im Vorfeld die Schlagzeilen bestimmt. Deschamps hatte auf den zuletzt angeschlagenen Angreifer von Real Madrid verzichtet, um "kein Risiko einzugehen". Gegen den FC Villarreal spielte der 25-Jährige für die Königlichen aber bereits wieder. Zudem hatten Berichte über mögliche Spannungen innerhalb der französischen Teams rund um Mbappe für Aufsehen gesorgt.

Österreich feiert ersten Sieg Die österreichische Nationalmannschaft hat im dritten Nations-League-Spiel den ersten Sieg eingefahren. Das Team von Nationaltrainer Ralf Rangnick bezwang Kasachstan souverän 4:0 (1:0) und präsentierte sich erstmals nach der Europameisterschaft wieder in guter Form. Anfang September hatte die ÖFB-Auswahl in der Gruppe B2 gegen Norwegen (1:2) und Slowenien (1:1) nicht gewinnen können. Christoph Baumgartner von RB Leipzig sorgte gegen die größtenteils auf die Defensive fokussierten Kasachen für die Führung (10.). Insgesamt acht Bundesliga-Profis standen in der Startelf Österreichs, der Freiburger Philipp Lienhart (53.) und der Dortmunder Marcel Sabitzer (56.) legten nach. Das vierte Tor schoss Matthias Seidl (79.) - nach Vorlage von Kapitän Marko Arnautovic, der fast 16 Jahre nach seinem Debüt in der 62. Minute eingewechselt wurde. Der 35-Jährige ist damit der einzige Österreicher, der in 17 Kalenderjahren in Serie (ab 2008) ohne Unterbrechung für die Nationalmannschaft aufgelaufen ist.

Erling Haaland schießt sich in Rekord-Bücher und Norwegen zum Sieg Starangreifer Erling Haaland ist zu Norwegens Rekordtorschützen aufgestiegen. Der Ausnahmestürmer erzielte in seinem 36. Länderspiel beim 3:0 (1:0) der Norweger in der Nations League gegen Slowenien einen Doppelpack und zog mit nun 34 Treffern am bisherigen Rekordhalter Jörgen Juve (33) vorbei. Beim ungefährdeten Erfolg in Oslo traf neben dem früheren BVB-Profi (7./62.) auch der Ex-Leipziger Alexander Sörloth (52.). Haaland setzte damit zudem seinen beeindruckenden Lauf in dieser Saison fort: Für Manchester City hat er in der Premier League bislang in sieben Partien zehn Treffer erzielt. In der Nations League führt Norwegen die Gruppe 3 in Liga B mit sieben Punkten an. Am Sonntag (20.45 Uhr) ist das Team um Haaland bei Ralf Rangnicks Österreichern in Linz gefordert.