Am Ende reicht es trotzdem für einen Platz im Final Four der Nations League . Deutschland hat seine Mini-EM im kommenden Sommer. Das große Ziel ist erreicht.

Die deutsche Nationalmannschaft rettet gegen Italien in einer wilden Partie ein 3:3-Unentschieden und zieht ins Final Four der Nations League ein. Das Spiel liefert gleich mehrere Erkenntnisse - auch weil sich beide Halbzeiten eigentlich widersprechen.

"Das war schon sehr beeindruckend in allen Phasen des Spiels. Mit Ball sehr gut, defensiv unfassbar aggressiv. Wir haben auch in der Höhe, denke ich, verdient geführt", resümierte der Coach bei "RTL", nachdem sein Team eine 3:0-Pausenführung herausgespielt hatte.

Klarer wird das Missverhältnis, wenn man bedenkt, dass alle vier italienischen Tore in den schwachen Halbzeiten fielen, alle fünf deutschen aber in den starken.

Wie schon im Hinspiel bot die deutsche Mannschaft nicht über die volle Spielzeit eine gute Leistung. In Mailand war es noch die erste Hälfte gewesen, die man sich eigentlich hätte sparen können. In Dortmund dann die zweite.

Fakt ist: Die Schwankungen in den Darbietungen der DFB-Elf sind (noch) zu groß. Beim Kampf um die angestrebten zwei Titel in den kommenden eineinhalb Jahren dürften sie früher oder später zu ernsthaften Problemen führen.

Der Bundestrainer näherte sich eher taktisch an. "Wir haben fast nur noch nach hinten und sehr viel durch die Mitte, weniger über den Flügel gespielt. Das war in der ersten Hälfte viel besser", meinte Nagelsmann.

Am Ende musste die wild zusammengewürfelte Mannschaft fast noch in die Verlängerung.

Mannschaft und Fans haben sich wieder gefunden

Und auf den Rängen.

Wer die Stimmung in Dortmund während der achterbahnartigen 90 Minuten gegen Italien erlebt hat, wird unterschreiben, dass ganz offensichtlich etwas gewachsen ist.

Deutschland hat wieder Bock auf seine Nationalmannschaft. Der Zusammenhalt ist spürbar. Ganz anders als in den mageren Jahren zuvor.

Auch deshalb war es den Verantwortlichen so wichtig gewesen, das Final Four in Deutschland zu spielen. Die Euphorie, die seit der Heim-EM ungebrochen ist, soll durch das Mini-Turnier in München und Stuttgart weiter wachsen.

Die Basis dafür ist gelegt. Daran ändert auch die schwache zweite Hälfte nichts.