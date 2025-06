In einigen fußballverrückten Ländern, allen voran in Spanien, läuft die Diskussion schon seit Monaten: Wer ist aktuell der Kandidat für den Ballon d'Or?

Nuno Mendes: Völlig zu Recht Man of the Match

Völlig zu Recht wurde der Linksverteidiger von der UEFA zum Man of the Match gewählt und ist nicht nur deshalb ein ernsthafter Kandidat für den Ballon d'Or.

Denn Mendes gehörte bei Paris St. Germain beim historischen Triple-Gewinn ebenfalls zu den unersetzlichen Leistungsträgern:

In der Champions League bestritt er alle Spiele über die volle Distanz, erzielte vier Treffer und gehörte bei der 5:0-Gala im Finale gegen Inter Mailand zu den besten Spielern (ran-Note 2).

Da der immer wieder gehandelte (und auch von Mendes vorgeschlagene) PSG-Stürmer Ousmane Dembele in der Nations League nur eine Randfigur blieb, kommt für die Auszeichnung als weltbester Spieler nach den Titeln in der Königsklasse und in der Nations League eigentlich nur ein Portugiese in Frage.