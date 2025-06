Nations League: Portugal dominiert ran-Elf der Saison - auch ein Deutscher dabei

Die vierte Saison der Nations League ist beendet. Zum zweiten Mal heißt der Sieger Portugal. Nun wird es Zeit, die beste Elf der Saison zu küren. ran stellt seine Top-Elf des Turniers vor.

Nachdem Portugal bereits das erste Turnier der Nations League im Jahr 2019 gewann, krönte sich die Nation um Top-Star Cristiano Ronaldo sechs Jahre später erneut zum Titelträger.

Im Finale setzte sich die Mannschaft von Roberto Martinez in einem spektakulären Spiel inklusive Elfmeterschießen mit 7:5 durch. Spanien, das bereits zum dritten Mal in Folge im Finale des Wettbewerbs stand, scheiterte dagegen an der Mission Titelverteidigung.

Auch deswegen sind beide Nationen in der ran Top-Elf dieser Nations League stark vertreten. Daneben tauchen aber auch Spieler aus Frankreich und ein deutscher Nationalspieler in dem Team auf. Sogar ein Profi, dessen Nation es nicht in die Top-Vier geschafft hat, ist vertreten.