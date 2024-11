Torjubel v.li:Jamal MUSIALA (GER), Joshua KIMMICH (GER),Pascal GROSS (GER), Antonio Ruediger (GER), Kai HAVERTZ (GER). Jubel,Freude,Begeisterung,Aktion. Fussball UEFA Nations League Deutschland (GER) - Bosnien - Herzegowina (BIH) 7-0 am 16.10.2024 im Europa Parks Stadion Freiburg, *** Goal celebration from left Jamal MUSIALA GER , Joshua KIMMICH GER ,Pascal GROSS GER , Antonio Ruediger GER , Kai HAVERTZ GER Cheering,joy,enthusiasm,action Football UEFA Nations League Germany GER Bosnia Herzegovina BIH 7 0 on 16 10 2024 at Europa Parks Stadion Freiburg,