Niederlande fordern DFB-Team: Nations-League-Matchball beim Abschied der Weltmeister

Beim Abschied der letzten Rio-Helden will Julian Nagelsmann zum Dienstjubiläum in die K.o.-Runde der Nations League.

Beim Servus für die letzten Weltmeister plant Jubilar Julian Nagelsmann den nächsten Meilenstein auf dem Weg zum eigenen großen Titel-Ziel. Ein Sieg seiner Notelf im Kracher-Klassiker gegen Erzrivale Niederlande und der erstmalige Einzug in die K.o.-Runde der Nations League - dann kann die rauschende Abschiedsparty samt Jahresfeier für den Bundestrainer steigen. "Das Gesamtpaket des Montagspiels", sagte Nagelsmann voller Vorfreude, "wird sicherlich sehr spannend und auch emotional."

Zunächst das letzte Hurra für die drei Rio-Helden Manuel Neuer, Thomas Müller und Toni Kroos, der verhindert ist, sowie Ex-Kapitän Ilkay Gündogan. Dann der Viertelfinal-Matchball bei der Revanche gegen die angeschlagene Elftal. Und zum guten Schluss eines vollgepackten Abends in München genau ein Jahr nach dem Nagelsmann-Einstand die freudige Zusammenkunft zum Essen mit 300 geladenen Gästen, Familien und Freunden.

"Wir werden unsere Spieler gebührend verabschieden", sagte Sportdirektor Rudi Völler, "und dem Ganzen einen schönen und angemessenen Rahmen geben." Der nächste Sieg in der Nationenliga nach dem 2:1 (2:0) von Zenica gegen Bosnien und Herzegowina soll die Party krönen - und der Fußballwelt zeigen, dass mit der DFB-Elf bei der WM 2026 zu rechnen sein wird. "Mit dem zuletzt entwickelten Teamgeist", schrieb Gündogan zum Abschied in einem offenen Brief an "seine" Nationalmannschaft, "wird auch in Amerika bis zum Titelgewinn alles möglich sein."

Der bei der Heim-EM entwickelte Zusammenhalt trug Nagelsmanns Team um Doppelpacker Deniz Undav schon beim Charaktertest in Bosnien, am Montag (ab 20.45 Uhr im Liveticker) soll er seiner Rumpfelf nach acht Ausfällen zum Prestigesieg über Oranje verhelfen. Damit verbunden wäre die deutsche Viertelfinal-Premiere bei der vierten Auflage der Nationenliga; erreichen will Nagelsmann dieses Zwischenziel, indem er im Vergleich zum Hinspiel in Amsterdam (2:2) an "ein paar Stellschrauben" dreht.