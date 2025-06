Im Halbfinale der Nations League trifft die deutsche Nationalmannschaft auf die portugiesische Auswahl. Parallel bestimmt die Partie Spanien gegen Frankreich den möglichen Final-Gegner der Deutschen.

Das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann tritt dabei ziemlich dezimiert an. Am Samstag reiste bereits der Mainzer Nadiem Amiri mit Adduktorenproblemen ab, Yann Bisseck musste am Sonntag passen. Für ihn rückte Thilo Kehrer von der AS Monaco nach.

Jonathan Burkardt verließ am Sonntag das Teamquartier in Herzogenaurach und fehlt dem DFB-Team. Burkardt war erst für Angelo Stiller vom DFB-Pokalsieger VfB Stuttgart nachnominiert worden, der ebenfalls verletzungsbedingt passen muss. Einen neuen Nachrücker gibt es nicht.

Während Portugal aus dem Vollen schöpfen kann. Trainer Roberto Martinez setzt dabei natürlich auf Kapitän Cristiano Ronaldo, aber auch auf Rafael Leao (AC Mailand), Francisco Conceicao (Juventus)oder Chelsea-Außenstürmer Pedro Neto.