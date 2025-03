Dem DFB geht ein echter Senkrechtstarter durch die Lappen. Monaco-Youngster Mika Biereth wird seine Länderspiel-Karriere für Dänemark bestreiten.

DFB-Kandidat Mika Biereth hat sich für die dänische Fußball-Nationalmannschaft entschieden. Der Mittelstürmer mit deutschen Wurzeln in Diensten der AS Monaco wurde am Dienstag erstmals in den Kader des Europameisters von 1992 berufen.

Weil der 22-Jährige einen deutsch-dänischen Vater hat, war er auch für die DFB-Elf gehandelt worden. Der DFB hatte den Fall nach SID-Informationen geprüft, der Angreifer kam mit Blick auf die FIFA-Statuten zu Verbandswechseln aber nicht für die deutsche Nationalmannschaft infrage.

Biereths Mutter ist Bosnierin, er selbst wuchs in England auf - auch in diesen Ländern war er gehandelt worden.