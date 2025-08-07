Ballon d'Or: Hansi Flick und Ann-Katrin Berger nominiert

Im September wird der Ballon d'Or verliehen und zwei Deutsche können sich Hoffnungen auf Auszeichnungen machen. Hansi Flick bei den Trainern und Ann-Katrin Berger bei den Torhüterinnen.

Der deutsche Fußball darf auf mehrere Auszeichnungen bei der Verleihung des prestigeträchtigen Ballon d'Or hoffen. Neben dem früheren Bundestrainer Hansi Flick vom FC Barcelona gehört auch Nationaltorhüterin Ann-Katrin Berger nach ihren starken Leistungen bei der EM zu den Nominierten.

Flick, der in seiner ersten Saison in Barcelona die Meisterschaft und den Pokal gewann sowie in der Champions League im Halbfinale ausschied, muss sich in der Kategorie der Trainer gegen hochkarätige Konkurrenz durchsetzen. Auch Luis Enrique vom Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain ist dabei, dazu kommen Antonio Conte (SSC Neapel), Enzo Maresca (FC Chelsea) und Arne Slot (FC Liverpool). Unter anderem Englands Europameister-Trainerin Sarina Wiegman ist bei den Frauen nominiert.