Die aufsehenerregende Rückkehr ist perfekt: Der portugiesische Rekordmeister Benfica Lissabon hat Starcoach José Mourinho als neuen Trainer präsentiert.

Der Klub bestätigte die Einigung mit dem 62-Jährigen am Donnerstag. Mourinho, der seine Trainerkarriere vor 25 Jahren bei Benfica begonnen hatte, erhält einen Vertrag bis 2027.

"In den 25 Jahren seit meinem Weggang von Benfica hatte ich die Gelegenheit, für die größten Vereine der Welt zu arbeiten", sagte Mourinho. "Ich möchte sagen, dass keiner der anderen großen Vereine, die ich trainieren durfte, mir mehr Ehre, Verantwortung und Motivation gegeben hat, als die Aufgabe als Trainer von Benfica. Mein Versprechen ist ganz klar: Ich werde für Benfica leben, für meine Mission."

Von Vorgänger Bruno Lage hatte sich der Klub noch in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch nach der 2:3-Niederlage in der Champions League gegen Außenseiter Qarabag Agdam getrennt.

"The Special One" Mourinho war ohne Job, nachdem er Ende August nach der verpassten Champions-League-Qualifikation bei Fenerbahce Istanbul entlassen worden war.