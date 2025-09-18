Anzeige
Star-Trainer unterschreibt in Portugal

Benfica Lissabon: Rückkehr von Trainer José Mourinho perfekt

  • Aktualisiert: 18.09.2025
  • 17:06 Uhr
  • SID

Die aufsehenerregende Rückkehr ist perfekt: Der portugiesische Rekordmeister Benfica Lissabon hat Starcoach José Mourinho als neuen Trainer präsentiert.

Der Klub bestätigte die Einigung mit dem 62-Jährigen am Donnerstag. Mourinho, der seine Trainerkarriere vor 25 Jahren bei Benfica begonnen hatte, erhält einen Vertrag bis 2027.

"In den 25 Jahren seit meinem Weggang von Benfica hatte ich die Gelegenheit, für die größten Vereine der Welt zu arbeiten", sagte Mourinho. "Ich möchte sagen, dass keiner der anderen großen Vereine, die ich trainieren durfte, mir mehr Ehre, Verantwortung und Motivation gegeben hat, als die Aufgabe als Trainer von Benfica. Mein Versprechen ist ganz klar: Ich werde für Benfica leben, für meine Mission."

Von Vorgänger Bruno Lage hatte sich der Klub noch in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch nach der 2:3-Niederlage in der Champions League gegen Außenseiter Qarabag Agdam getrennt.

"The Special One" Mourinho war ohne Job, nachdem er Ende August nach der verpassten Champions-League-Qualifikation bei Fenerbahce Istanbul entlassen worden war.

Mourinho folgte in Lissabon auf Jupp Heynckes

Im September 2000 hatte Mourinho als Nachfolger von Jupp Heynckes bei Benfica seinen ersten Cheftrainerposten angetreten. Nach neun Ligaspielen trat er aber bereits wieder zurück, da er sich mit dem Präsidenten überworfen hatte.

Danach begann seine Weltkarriere, die ihn zuletzt aber nicht mehr zur europäischen Elite, sondern zu Fenerbahce, AS Rom sowie Tottenham Hotspur führte. Zuvor hatte er sowohl mit dem FC Porto (2004) als auch mit Inter Mailand (2010) die Königsklasse gewonnen, dazu unter anderem Real Madrid und Manchester United trainiert.

Am Samstag wird Mourinho, der zuletzt 2004 in seinem Heimatland Portugal tätig war, im Auswärtsspiel in der Liga bei AVS Futebol SAD sein Debüt feiern. Laut Klubangaben besitzen beide Parteien die Möglichkeit, den Vertrag am Ende der laufenden Saison zu kündigen.

