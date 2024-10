Bernd Leno kritisiert DFB-Nachwuchs - "Es gab bessere Zeiten"

Bernd Leno kann auch keine Aufklärung für diesen Umstand liefern: "Ich kann das auch nicht beurteilen, ob was bei der Ausbildung schiefgelaufen ist oder ob es gerade einfach so ein Moment ist. Es gibt ja auch mal bei der Nationalmannschaft oder beim Verein so ein Tief, wo man nicht so viele Talente hat, und gerade ist diese Phase."

Leno kritisiert die Einstellung der Talente

Spielpraxis ist wichtig, vor allem in jungen Jahren, wie Leno unterstreicht, der selbst vor seiner Top-Karriere knapp 60 Spiele in der 3. Liga für die Reserve des VfB Stuttgart absolvierte: "Dann sehe ich auch viele junge Torhüter, die wirklich zwei, drei Jahre auf der Bank versauern, nicht spielen und sagen: Lieber bin ich bei einem Bundesligisten auf der Bank, anstatt vielleicht in der 2. oder 3. Liga zu spielen und Spielpraxis zu sammeln", so der Keeper.

"Ohne meine Drittliga-Spiele hätte ich niemals in der Bundesliga Fuß gefasst. Und das hat mich vorbereitet, mit Zuschauern im aktiven Bereich gegen Männer zu spielen. Und vielleicht sind sich da auch ein paar Torhüter einfach zu schade und sagen: 'Anstatt ein paar Schritte zurückzugehen, bleibe ich lieber in meiner Komfortzone – in Anführungszeichen – und warte auf meine Chance'. Ob sie dann kommt? Wenn man lange Zeit nicht spielt, hat es dann auch ein Riesenfragezeichen."

In der 3. Liga kamen in der abgelaufenen Saison acht Torhüter unter 23 Jahren mindestens zehn Mal zum Einsatz. In der kommenden Saison geht der 18-jährige Dennis Seimen - eines der größten Talente des Landes - einen ähnlichen Weg wie Leno damals und wird Spiele in der VfB-Reserve sammeln.

Mit Blick auf die Nationalmannschaft vermutet Leno, dass sich in nächster Zeit nicht viel ändern wird: "Im Endeffekt steht und fällt wahrscheinlich alles wieder mit Manuel Neuer. Und Manu hat gezeigt, dass er immer noch ein ganz Großer ist, auch wenn viel Kritik vor der Euro kam. Aber ich glaube, beim Turnier hat Manu einmal mehr auf Top-Niveau gespielt. Wenn man es einem zutraut, dass er weitermacht, dann ist es Manu. Deswegen wird man mal sehen. Und ich glaube, wenn Manu weitermacht, dann kann sich vielleicht irgendwas ändern auf der Nummer drei oder Nummer vier. Aber bis jetzt habe ich da noch mit niemanden gesprochen und vielleicht wird es da bald das eine oder andere Gespräch geben."