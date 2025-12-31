- Anzeige -
- Anzeige -
Erfolgreiche Operation

Brasilien: Legende Roberto Carlos musste sich Not-OP unterziehen

  • Aktualisiert: 31.12.2025
  • 17:05 Uhr
  • SID
Atmosphere prior to the Copa del Rey match between CF Talavera and Real Madrid, in Talavera de la Reina Former Real Madrid player Roberto Carlos, on his arrival at the Copa del Rey match between CF Talavera and Real Madrid, inside the El Prado Municipal Stadium, on December 17, 2025, in Talavera de la Reina, Toledo, Castilla La Mancha Spain The match of the round of 32 of the Copa del Rey 2025 26 is the debut of Real Madrid in this edition and faces CF Talavera de la Reina, currently playing in Primera Federación Primera RFEF, Group 1, which is the third category of Spanish soccer below LaLiga EA Sports and LaLiga Hypermotion 17 DECEMBER 2025 AMBIENTE FÚTBOL COPA DEL REY DIECISEISAVOS AFFICIONADOS Talavera de la Reina, Toledo Ca Talavera d PUBLICATIONxNOTxINxESP Copyright: xElxRetornoxProduccionesx 7175971
Atmosphere prior to the Copa del Rey match between CF Talavera and Real Madrid, in Talavera de la Reina Former Real Madrid player Roberto Carlos, on his arrival at the Copa del Rey match between CF Talavera and Real Madrid, inside the El Prado Municipal Stadium, on December 17, 2025, in Talavera de la Reina, Toledo, Castilla La Mancha Spain The match of the round of 32 of the Copa del Rey 2025 26 is the debut of Real Madrid in this edition and faces CF Talavera de la Reina, currently playing in Primera Federación Primera RFEF, Group 1, which is the third category of Spanish soccer below LaLiga EA Sports and LaLiga Hypermotion 17 DECEMBER 2025 AMBIENTE FÚTBOL COPA DEL REY DIECISEISAVOS AFFICIONADOS Talavera de la Reina, Toledo Ca Talavera d PUBLICATIONxNOTxINxESP Copyright: xElxRetornoxProduccionesx 7175971© Europa Press

Schock in Brasilien: Roberto Carlos musste sich einer Not-Operation am Herzen unterziehen. Grund zur Sorge ist jedoch nicht.

Brasiliens früherer Weltmeister von 2002, Roberto Carlos, ist überraschend aber erfolgreich am Herzen operiert worden.

Der 52-Jährige war spanischen Medienberichten zufolge gerade auf Heimaturlaub und begab sich wegen einer medizinischen Untersuchung am Bein in ein Krankenhaus in Sao Paolo.

Daraufhin sei festgestellt worden, dass die Herz-Pumpleistung des ehemaligen Verteidigers von Real Madrid extrem verringert war. Die Ärzte entschieden sich für eine Notoperation, nachdem sie ein Blutgerinnsel entdeckt hatten.

- Anzeige -
- Anzeige -

Roberto Carlos bleibt zur Überwachung im Krankenhaus

Laut "Marca" gaben Quellen aus dem Umfeld des ehemaligen Linksverteidigers an, dass er sich derzeit auf dem Weg der Besserung befindet.

Gegenüber der "AS" soll Carlos sogar selbst gesagt haben: "Jetzt geht es mir gut und ich werde genau überwacht." Nach der dreistündigen Operation soll der 127-malige Nationalspieler noch zwei Tage unter Beobachtung im Krankenhaus bleiben.

Roberto Carlos stand für Real Madrid von 1996 bis 2007 in 527 Pflichtspielen auf dem Platz und gewann mit den Königlichen vier spanische Meistertitel sowie dreimal die Champions League. Heute ist er als Botschafter für den Klub aktiv.

- Anzeige -
FC Bayern München v Borussia Mönchengladbach - Bundesliga
News

FC Bayern historisch! Zehn (steile) Thesen für 2026

  • 31.12.2025
  • 19:27 Uhr
Torschütze zum 3:0: Leverkusens Ibrahim Maza (r.)
News

Afrika-Cup: Algerien mit drittem Streich

  • 31.12.2025
  • 19:07 Uhr
Soccer - Brasileirao 2024 - Botafogo 1:1 Sao Paulo RIO DE JANEIRO, BRAZIL - DECEMBER 08: THIAGO ALMADA of Botafogo gestures during the match between Botafogo and Sao Paulo as part of Brasileirao 20...
News

Transfersperre: FIFA bestraft Traditionsklub knallhart

  • 31.12.2025
  • 19:02 Uhr
La Liga EA Regular Season Round 17 Robert Lewandowski of FC Barcelona, Barca seen in action during the La Liga EA Sports match between Villareal CF and FC Barcelona at Ceramica stadium, (Villarreal...
News

Lewandowski-Zukunft: Gibt es eine Überraschung?

  • 31.12.2025
  • 14:54 Uhr
Zwangspause für Kylian Mbappé (l.)
News

Knieverletzung: Mbappé muss mindestens drei Wochen pausieren

  • 31.12.2025
  • 14:50 Uhr
imago images 1070372790
News

Bilbao-Kapitän schlägt Alarm: "Das ist beschissen"

  • 31.12.2025
  • 13:35 Uhr
Football Munich - Schalke, Munich Sept 18, 2020. Trainer Hansi FLICK (FCB), team manager, headcoach, coach, Leon GORETZKA, FCB 18 change, substitution, FC BAYERN MUENCHEN - FC SCHALKE 04 8-0 - DFL ...
News

Bericht: Leon Goretzka hat sich bei Großklub angeboten

  • 31.12.2025
  • 13:31 Uhr
19.12.2025, Borussia Dortmund vs. Borussia Mönchengladbach, 1. Bundesliga, 15. Spieltag Tor zum 2:0 durch Maximilian Beier (Borussia Dortmund, 14) Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund, 4) Wichtige...
News

Schlotterbeck mit Ansage: Titel mit BVB und DFB

  • 31.12.2025
  • 13:21 Uhr
Enttäuscht von seiner Mannschaft: Ruben Amorim
News

Amorim bemängelt "fehlende Qualität" bei Manchester United

  • 31.12.2025
  • 09:17 Uhr
2247032568
News

WM-2026-Quali: Wann finden die Playoffs statt?

  • 31.12.2025
  • 08:47 Uhr