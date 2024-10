Christoph Kramer - Ex-Gladbacher vor Nationalteam-Comeback nach zehn Jahren: "Tolle Überraschung"

Damit hat Christoph Kramer nicht gerechnet. Der ehemalige Fohlen-Star wurde für die anstehende Weltmeisterschaft nominiert und spricht von einer "großen Ehre".

Der frühere Fußball-Nationalspieler Christoph Kramer wird Deutschland noch einmal bei einer Weltmeisterschaft vertreten - jedoch nicht im Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann, sondern in der Kleinfeld-Nationalmannschaft. Der Weltmeister von 2014, der nach der Auflösung seines Vertrags beim Bundesligisten Borussia Mönchengladbach derzeit ohne Verein ist, ist Teil des 14-köpfigen Kaders für das Turnier vom 28. November bis zum 7. Dezember im Oman.

"Es ist für mich eine große Ehre und gleichzeitig eine tolle Überraschung, noch einmal in den Kader der deutschen Nationalmannschaft berufen worden zu sein", wird Kramer in der Mitteilung des Deutschen Kleinfeld-Fußball-Verbandes (DKFV) zitiert: "Nach dem Titel auf dem Großfeld will ich nun auch auf dem Kleinfeld noch einmal den Pott holen."