Der neue Vertrag von Cristiano Ronaldo enthält offenbar Zahlen, die jenseits des Vorstellbaren liegen. Der portugiesische Superstar könnte binnen zwei Jahren anscheinend gut 577 Millionen Euro verdienen. So setzt sich die kolportierte Mega-Summe zusammen.

Cristiano Ronaldo bleibt Al-Nassr trotz zwischenzeitlich gegenteiliger Ankündigungen erhalten. Dies dürfte unter anderem mit dem enorm lukrativen Vertrag zusammenhängen, den Al-Nassr dem portugiesischen Superstar vorgelegt haben soll.

Das neue Vertragspapier, das CR7 bis 2027 bindet, sprengt einem Bericht zufolge selbst im Fußball-Business so ziemlich alle Dimensionen und gehört zu den lukrativsten Sportler-Verträgen überhaupt. Die englische Zeitung "Sun" hat aufgelistet, wie viel der 40-Jährige verdienen soll.

Die Basis des neuen Ronaldo-Kontrakts bildet demnach ein Jahresgehalt in Höhe von 178 Millionen Pfund, was etwa 208,7 Millionen Euro entspricht. Dies bedeutet umgerechnet, dass Ronaldo pro Woche rund vier Millionen Euro verdient.

Was aber noch lange nicht alles ist. Ronaldo soll eine Signing Fee in Höhe von 24,5 Millionen Pfund (ca. 28,7 Millionen Euro) einstreichen, die sich auf 38 Millionen Pfund (ca. 44,5 Millionen Euro) erhöht, sollte Ronaldo in sein zweites Vertragsjahr gehen.