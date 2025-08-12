VfB Stuttgart: Sorgen um Alex Nübel vor Franz-Beckenbauer-Supercup gegen FC Bayern

Wenige Tage vor dem Supercup ist der Einsatz einer Stammkraft fraglich. Die Partie zwischen dem VfB Stuttgart und dem FC Bayern wird am Samstag um 20:30 Uhr (live in Sat.1, ran.de und im kostenlosen Livestream auf Joyn) ausgetragen.

Am kommenden Samstag (live in Sat.1, ran.de und im kostenlosen Livestream auf Joyn) bestreiten der VfB Stuttgart und der FC Bayern ihr erstes Pflichtspiel der Saison. Der Franz-Beckenbauer-Supercup wird zwischen dem amtierenden deutschen Meister und dem Pokalsieger ausgetragen.

Nachdem sich Mittelfeldstratege Angelo Stiller im Training einen Teilriss des Außenbands zugezogen hat, dürfte er rechtzeitig fit sein, um gegen den FCB auf dem Platz zu stehen.