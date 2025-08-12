Anzeige
Franz-Beckenbauer-Supercup live in SAT.1, auf Joyn und ran.de

VfB Stuttgart: Sorgen um Alex Nübel vor Franz-Beckenbauer-Supercup gegen FC Bayern

  • Aktualisiert: 12.08.2025
  • 19:16 Uhr
  • Julian Erbs

Wenige Tage vor dem Supercup ist der Einsatz einer Stammkraft fraglich. Die Partie zwischen dem VfB Stuttgart und dem FC Bayern wird am Samstag um 20:30 Uhr ausgetragen.

Am kommenden Samstag bestreiten der VfB Stuttgart und der FC Bayern ihr erstes Pflichtspiel der Saison. Der Franz-Beckenbauer-Supercup wird zwischen dem amtierenden deutschen Meister und dem Pokalsieger ausgetragen.

Nachdem sich Mittelfeldstratege Angelo Stiller im Training einen Teilriss des Außenbands zugezogen hat, dürfte er rechtzeitig fit sein, um gegen den FCB auf dem Platz zu stehen.

GER, DFB, VFB Stuttgart vs SV Wrerder Bremen 13.04.2025, , Stuttgart, GER, DFB, VFB Stuttgart vs SV Wrerder Bremen, im Bild foul von Nick Woltemade (Stuttgart 11) an Mitchell Weiser (SV Werder Brem...

Eng wird es jedoch anscheinend bei Stammkeeper Alexander Nübel.

Seit Beginn der Vorbereitung laboriert er an Ellenbogenproblemen und konnte daher nur eingeschränkt am letzten Teamtraining des VfB Stuttgart teilnehmen.

Als etatmäßiger Ersatz steht Fabian Bredlow bereit. Ob Nübel jedoch rechtzeitig fit wird, bleibt abzuwarten.

