Dass Superstar Cristiano Ronaldo einige kleine Eingriffe beim Beauty-Doc hat vornehmen lassen, ist beim Vergleich mit älteren Bildern kein Geheimnis. Doch offenbar hat CR7 dafür nicht immer bezahlt - und wird nun verklagt.

Cristiano Ronaldo gilt gemeinhin als durchaus beliebt bei der Frauenwelt. Kennt man den Weltstar noch aus seiner ersten Zeit bei Manchester United, weiß man, dass seine Attraktivität nicht gottgegeben ist. Stattdessen soll der eitle CR7 bereits einige Beauty-OPs über sich ergehen lassen haben.

Was natürlich kein Verbrechen ist. Die Rechnung für entsprechende Behandlungen nicht zu begleichen, allerdings schon. Das wirft der englische Kosmetik-Arzt Roshan Ravindran Ronaldo nun anscheinend vor.

Laut einem Bericht des Boulevardblattes "The Sun" behauptet der Spezialist für Botox, Filler und Augenbrauenlifting, während des zweiten Engagements des Stürmers bei Manchester United für Ronaldo und dessen Familie gearbeitet zu haben. Den fälligen Lohn in Höhe von insgesamt 40.000 Pfund - also rund 48.000 Euro - hätte er jedoch nie erhalten.

CR7 äußerte sich bislang nicht zu den Vorwürfen. Am Freitag verlor der 39-Jährige mit seinem Klub Al-Nassr im Spitzenspiel bei Al Qadisiya um unter anderem den Ex-Dortmunder Pierre-Emerick Aubameyang trotz Ronaldos Führungstor mit 1:2.