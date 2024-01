Frohms: Sehr viel Leichtigkeit und Vertrauen. Er ist ein Mensch, der ein gutes Gespür für uns Spielerinnen hat. Er erkennt ganz genau, was wir auf dem Platz brauchen, um gute Leistungen zu bringen. Er wusste, dass wir alle Qualitäten mitbringen und dass er nicht groß taktische Inhalte vermitteln muss, sondern dass wir einfach wieder die Freude am Fußball zurückbekommen müssen. Er hat zwei, drei Punkte eingebracht, die für ihn wichtig und erfolgsversprechend waren. Ansonsten hat er vor allem Kampf und Leidenschaft gefordert. Wenn wir das auf den Platz bringen, wird es für den Gegner immer schwierig, uns zu schlagen.

ran: Horst Hrubesch hat das Amt des Bundestrainers eingenommen und feierte mit Ihnen den Gruppensieg der UEFA Women`s Nations League, sodass Sie sich im Februar in den Playoffs gegen Frankreich für die Olympischen Sommerspiele in Paris qualifizieren können. Was genau hat Hrubesch eingebracht?

Frohms: Das ist richtig. Wenn wir am Freitagabend oder Montagabend spielen, kann es sogar sein, dass die Spielerinnen am selben Tag noch gearbeitet haben und danach ins Stadion fahren. Die Voraussetzungen sind innerhalb der Bundesliga sehr unterschiedlich.

Frohms: Das ist ein guter Punkt, weil wir schon seit Jahren fordern, dass sich die Bedingungen in Richtung Vollprofi-Dasein verändern müssen. Nicht nur die Top-Vereine VfL Wolfsburg, Bayern München und Eintracht Frankfurt sollten ihren Spielerinnen ermöglichen, sich ganz auf den Fußball zu konzentrieren. In der gesamten Bundesliga sollte dies selbstverständlich sein – ist es aber nicht. Viele Bundesliga-Spielerinnen müssen teilweise Vollzeit arbeiten und nebenbei die Trainingseinheiten und Spiele unterkriegen.

ran: Ihre Nationalmannschafts-Kollegin Elisa Senß hat kürzlich verraten, dass Sie vor einem Jahr noch als Krankenschwester gearbeitet hat. Und das zu einem Zeitpunkt, als sie bereits in der Bundesliga aktiv gewesen ist. Wie ist momentan die Situation in der Frauen-Bundesliga? Wie viele Spielerinnen können wirklich vom Fußball leben?

ran: Ein häufiger Kritikpunkt sind die großen Gehaltsunterschiede zwischen den Frauen und Männern. Wie ist Ihre Meinung dazu? Sollten zumindest beim Verband, also dem DFB, oder vielleicht auch im Verein vergleichbare Gehälter gezahlt werden?

Frohms: Natürlich erscheint es auf Verbandsebene sinnvoller, eine gleiche Bezahlung einzuführen, weil der wirtschaftliche Faktor dort nicht so im Vordergrund steht wie im Verein. Wir sind weit davon entfernt, auf Vereinsebene eine gleiche Bezahlung zu erreichen. Niemand von uns fordert die finanziellen Dimensionen, die im Männer-Fußball erreicht werden. Vielmehr geht es darum, die Liga zu professionalisieren, sodass die Spielerinnen Vollprofis sind und vielleicht auch noch die Chance haben, für später ein bisschen vorzusorgen. Schließlich gehen uns durch den Fußball wichtige Jahre in der freien Wirtschaft verloren, die wir später wieder aufholen müssen.

ran: In der Bundesliga und 2. Bundesliga der Männer waren die Montagsspiele sehr unbeliebt und wurden aufgrund vieler Fan-Proteste abgeschafft. Dafür ist die Frauen-Bundesliga am Montagabend aktiv. Ist dies von Vorteil, weil es an diesen Tagen keine Konkurrenz gibt und die Spiele auch im Free-TV übertragen werden?

Frohms: Ich hatte am letzten Spieltag vor der Winterpause gegen Werder Bremen erstmals überhaupt ein Montagsspiel. Es ist ungewohnt, am Wochenende lediglich Training zu haben und Anfang der Woche zu spielen. Aber es ist tatsächlich eine Chance, um noch sichtbarer zu sein. Das Spiel am Montag ist ein Alleinstellungsmerkmal. Wer am Montagabend Bock auf Fußball hat, kommt nicht um uns herum (grinst). Aber wie gesagt: Es ist schwierig für die Spielerinnen, die am selben Tag noch arbeiten gehen müssen. Daher brauchen wir unbedingt gleiche Bedingungen.

ran: Welchen Stellenwert haben der Frauen-Fußball und speziell Ihre Mannschaft in Wolfsburg?

Frohms: Wolfsburg ist allgemein eine sportbegeisterte Stadt. Man spürt eine enorme Wertschätzung, die uns von der Stadt entgegengebracht wird. Wir haben in keiner Weise das Gefühl, benachteiligt zu werden. Hier wurden wirklich beste Bedingungen geschaffen, um einen erfolgreichen Fußball zu spielen und Titel zu holen.

ran: Zurück zu Ihrer Person: Wie kam es eigentlich dazu, dass Sie Torhüterin geworden sind?

Frohms: Das fing in unserem Garten an. Mein Bruder hat Fußball im Verein gespielt und ich musste ins Tor gehen, damit er trainieren konnte. Ansonsten war ich allerdings auch relativ lange Feldspielerin. Aber wir hatten im Verein ein sehr schönes Torwarttrikot, das ich unbedingt anziehen wollte. Ich fand es toll, als einzige dieses Trikot anzuhaben. Ich bin dann sogar zu Hause damit herumgelaufen. Die Torwarthandschuhe fand ich ebenfalls cool. Das war zwangsläufig damit verbunden, dass ich mich ins Tor stellen muss.