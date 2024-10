Mit einem emotionalen Video und Text verkündet Alexandra Popp, dass sie künftig nicht mehr für die DFB-Mannschaft auflaufen wird. Die Wolfsburgerin lässt insbesondere mit einer Zeile aufhorchen.

Kapitänin Alexandra Popp hat ihre Karriere in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft beendet. Das gab die 33-Jährige am Montagnachmittag in den sozialen Medien bekannt.

"Das Feuer, welches vor 18 Jahren in mir entfacht und von Jahr zu Jahr stärker wurde, ist nun fast ausgebrannt", begründete die Torjägerin ihre Entscheidung in ihrem Abschiedspost auf Instagram. Nun sei der richtige Zeitpunkt gekommen.

Für die Stürmerin des VfL Wolfsburg, die in 144 Länderspielen 67 Tore erzielte, ist das 1:0 im kleinen Finale gegen Spanien bei den Olympischen Spielen in diesem Sommer damit das letzte Spiel ihrer beeindruckenden internationalen Karriere gewesen. Das DFB-Team holte beim Turnier in Frankreich Bronze.