Das DFB-Team ist erstmals nach der EM 2024 wieder gefordert. In der Nations League trifft man auf Ungarn und die Niederlande – sowieso nur ein Kirmescup? Ganz und gar nicht. Ein Kommentar.

Von Justin Kraft

Einen großen Titel haben die Männer des DFB-Teams auf Verbandsebene seit 2014 nicht mehr gewonnen. Gäbe es einen für das Herabstufen von neuen Wettbewerben, wären die deutschen Fans allerdings ganz weit oben. Die Nations League ist einer dieser Wettbewerbe.

Ein Kirmescup in den Augen vieler, die von der Kommerzialisierung und den ewigen Reformen von UEFA und FIFA längst genug haben. Es gibt gute Gründe, all das zu verteufeln. Rein sportlich betrachtet ist die Nations League aber deutlich mehr als das – erst recht in der Situation, in der sich die Mannschaft rund um Julian Nagelsmann derzeit befindet. Man könnte sie dahingehend fast schon als Segen bezeichnen.

Der Bundestrainer muss mit Blick auf die WM 2026 vieles neu strukturieren und neu aufbauen. Thomas Müller, Ilkay Gündogan, Toni Kroos, Manuel Neuer – alle weg! Rein fußballerisch gibt es Spieler, die deren Rollen einnehmen können. Und doch reißen die Abgänge in der Hierarchie Löcher, die auch die Seele des Teams betreffen.

Man sollte daher nicht unterschätzen, was es bedeuten kann, vier Führungsspieler zu verlieren. Spieler, an denen sich andere orientiert haben und an denen sie sich hochziehen konnten. Anker für ein Team, das aus ganz unterschiedlichen Typen besteht.