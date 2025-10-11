Anzeige
WM-QUALIFIKATION live auf joyn

DFB-Team: Julian Nagelsmann verteidigt Florian Wirtz und Nick Woltemade

  • Aktualisiert: 11.10.2025
  • 06:34 Uhr
  • SID

Florian Wirtz steht in England in der Kritik, auch zum Sieg des DFB-Team gegen Luxemburg kann er wenig beitragen. Nick Woltemade bleibt im DFB-Trikot glücklos. Doch Bundestrainer Julian Nagelsmann zeigt sich verständnisvoll.

Florian Wirtz und Nick Woltemade gaben alles, sie probierten, machten und taten - doch ihr persönlicher Ertrag war gleich null.

Keine Torvorlage, kein eigener Treffer. Der Bundestrainer allerdings hielt nach dem 4:0 (2:0) des DFB-Team in der WM-Qualifikation gegen Luxemburg seine schützende Hand über das "Doppel-W" in der Offensive.

Wirtz unglücklich? "Nein", sagte Julian Nagelsmann, "er hat es gut gemacht, hat super viele Aktionen gehabt, viel probiert." Woltemade im Luxemburger Betonriegel eingesperrt? "Es war für alle Stürmer super schwer. Die Überzahl war nicht förderlich für sie, weil es immer noch enger wurde. Nick muss einfach dran bleiben."

Auch über die unterschiedliche Form beider Spieler in England sprach Nagelsmann mit viel Wohlwollen. Bei Wirtz sei es so: "Auch wenn er kein Tor gemacht hat, ist er auch in der Premier League der Spieler, der die meisten Chancen vorbereitet. Es ist nicht seine Schuld, wenn der Mitspieler die nicht macht und die Statistik ist dann nicht mal ein Drittel der Wahrheit."

Anzeige
Anzeige

DFB-Team: Nagelsmann bleibt geduldig mit Wirtz und Woltemade

Außerdem müsse sich Wirtz "an die Liga einfach gewöhnen. Ich habe ihn total befreit erlebt. Er weiß, was er kann und wie die Dinge laufen. Ihm ist nicht immer alles in den Schoß gefallen - er wird auch jetzt arbeiten." Und seine Statistik von null Toren und null Vorlagen nach sieben Ligaspielen für den FC Liverpool verbessern.

Woltemade dagegen hat für Newcastle United zuletzt regelmäßig getroffen - "bei uns wird er treffen", betonte Nagelsmann deshalb. Das war in bislang fünf Länderspielen noch nicht der Fall. Aber, meinte der Bundestrainer: "Wir müssen uns nicht beteiligen an dieser Schnelligkeit des Geschäfts" und sofort Kritik üben.

Stattdessen: Nachsicht mit Wirtz und Woltemade.

Anzeige
Jesús Gil Manzano und Real Madrids Kapitän Dani Carvajal
News

Spanier Gil Manzano leitet DFB-Spiel

  • 11.10.2025
  • 11:24 Uhr
Bundestrainer Julian Nagelsmann
News

Nordirland vs. Deutschland live: WM-Qualifikation im Free-TV, Livestream und Liveticker

  • 11.10.2025
  • 11:19 Uhr
Tresoldi
News

U21-EM-Qualifikation: Nordirland vs. Deutschland live im Free-TV, im Joyn-Livestream und im Liveticker

  • 11.10.2025
  • 11:11 Uhr
Football - FA Premier League - Chelsea FC v Liverpool FC LONDON, ENGLAND - Saturday, October 4, 2025: Referee Anthony Taylor during the FA Premier League match between Chelsea FC and Liverpool FC a...
News

EM-Schiri Taylor berichtet von schockierendem Fan-Angriff

  • 11.10.2025
  • 11:08 Uhr
imago images 1067616934
News

WM-Qualifikation: DFB-Team löst Pflichtaufgabe

  • 11.10.2025
  • 10:44 Uhr
imago images 1066031349
News

WM-Qualifikation: Gruppen, Termine, DFB-Partien und qualifizierte Teams - Alle Infos

  • 11.10.2025
  • 10:31 Uhr
Mit zwei Toren überragte Kimmich
News

7,35 Millionen sehen DFB-Sieg gegen Luxemburg

  • 11.10.2025
  • 10:02 Uhr
Mbappé traf zur Führung - dann verletzte er sich
News

Knöchelverletzung: Mbappé fehlt Frankreich gegen Island

  • 11.10.2025
  • 09:57 Uhr
Hamburger SV v FC Kaiserslautern
News

Für Millionen-Summe: HSV plant große Bier-Revolution

  • 11.10.2025
  • 09:35 Uhr
Harry Kane 9 (FC Bayern Muenchen) mit Schlussjubel bei den Fans, Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern Muenchen, DFL, Bundesliga, Saison 2025 2026, Deutsche Bank Park, Hinrunde, 6. Spieltag, 04.10.2025...
News

Kane spricht über seine Zukunft: "Bereit für ehrlichen Austausch"

  • 11.10.2025
  • 09:35 Uhr