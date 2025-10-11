Florian Wirtz steht in England in der Kritik, auch zum Sieg des DFB-Team gegen Luxemburg kann er wenig beitragen. Nick Woltemade bleibt im DFB-Trikot glücklos. Doch Bundestrainer Julian Nagelsmann zeigt sich verständnisvoll.

Florian Wirtz und Nick Woltemade gaben alles, sie probierten, machten und taten - doch ihr persönlicher Ertrag war gleich null.

Keine Torvorlage, kein eigener Treffer. Der Bundestrainer allerdings hielt nach dem 4:0 (2:0) des DFB-Team in der WM-Qualifikation gegen Luxemburg seine schützende Hand über das "Doppel-W" in der Offensive.

Wirtz unglücklich? "Nein", sagte Julian Nagelsmann, "er hat es gut gemacht, hat super viele Aktionen gehabt, viel probiert." Woltemade im Luxemburger Betonriegel eingesperrt? "Es war für alle Stürmer super schwer. Die Überzahl war nicht förderlich für sie, weil es immer noch enger wurde. Nick muss einfach dran bleiben."

Auch über die unterschiedliche Form beider Spieler in England sprach Nagelsmann mit viel Wohlwollen. Bei Wirtz sei es so: "Auch wenn er kein Tor gemacht hat, ist er auch in der Premier League der Spieler, der die meisten Chancen vorbereitet. Es ist nicht seine Schuld, wenn der Mitspieler die nicht macht und die Statistik ist dann nicht mal ein Drittel der Wahrheit."