Das DFB-Team schlägt Luxemburg deutlich. Was als Pflichtsieg gelten könnte, war mehr als das. Ein Kommentar. Von Justin Kraft Kurz vor dem Ende des Duells zwischen Deutschland und Luxemburg in der WM-Qualifikation gab es eine kuriose Szene. Joshua Kimmich musste das Feld kurzzeitig verlassen. Grund dafür war eine zerfledderte Hose. Erst deutete einiges darauf hin, dass der Kapitän eine neue bekommen würde, doch offenbar dauerte es noch einige Minuten, ehe eine aufgetrieben werden konnte. WM-Qualifikation: Deutschland feiert Pflichtsieg - die Noten der DFB-Stars Also überbrückte man diese Zeit mit einem Tacker, der die Risse in der Hose provisorisch reparierte. Erst etwas später bekam Kimmich dann ein neues Kleidungsstück. Unfreiwillig wurde diese Szene zum Sinnbild des Abends und der aktuellen Situation des DFB-Teams. Die deutsche Nationalmannschaft, die in ihrem Selbstverständnis zuletzt heftige Risse erfahren musste, konnte diese gegen Luxemburg nun zumindest teilweise wieder zusammen tackern.

Anzeige

Anzeige

DFB-Team zeigt wieder Energie Denn auch wenn dieser Sieg eine Pflichtaufgabe war, war er in dieser Form nicht selbstverständlich. Von der ersten Minute an schlugen die Deutschen ein hohes Tempo an, pressten aggressiv bei Ballverlusten und versuchten, deutlich mehr Tempo in den Ballvortrag zu bringen als in der vergangenen Länderspielpause. Das gelang ihnen gut. Bis zum 2:0 und der Roten Karte für den Gegner sah das nach souveränem Top-Fußball aus. Auch in der zweiten Halbzeit startete Deutschland mit der Energie, die Bundestrainer Julian Nagelsmann in den ersten Quali-Spielen noch vermisst hatte. Natürlich ist der 4:0-Sieg am Ende noch nicht ausreichend, um direkt von der großen Wende zu sprechen. Dafür wiegen die schwächeren Auftritte in den letzten Wochen und Monaten nach wie vor zu schwer. Und dafür war die Qualität des Gegners bei allem Respekt vor Luxemburg nicht groß genug.

Anzeige

Anzeige

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Deutschland darf auf die Wende hoffen Und trotzdem ist es mehr als dieser Pflichtsieg. Schließlich hätte es auch gegen diesen Gegner anders laufen können. Wie schwer tat sich Deutschland beispielsweise gegen Nordirland zuletzt? Wie oft hatte Nagelsmann in der Vergangenheit betont, dass man unter 100 Prozent Fokus und Leistung nicht in der Lage sei, irgendjemanden zu schlagen? Der Auftritt gegen Luxemburg war auf vielen Ebenen die richtige Antwort. Da wäre einerseits die rein mentale Ebene, auf der Deutschland ein besseres Bild abgab als vor rund einem Monat. "Wenn ich mal Serge herauspicke in der ersten Halbzeit, der bis in die eigene Hälfte sprintet", sagte auch David Raum hinterher im "Ersten". "Ich glaube, genau das ist der Spirit, den wir brauchen, egal gegen welchen Gegner." Gnabry hatte einen Gegenspieler im Konter abgrätschen können.

Timo Werner, Serge Gnabry und Co.: Diese Bundesliga-Stars sind im Sommer 2026 ablösefrei zu haben 1 / 20 © Getty Images Kein neuer Werner-Vertrag? Diese Bundesliga-Stars sind 2026 ablösefrei

Spätestens im Sommer 2026 soll die Ära von Timo Werner (Mi.) bei RB Leipzig enden. Laut "Sport Bild" soll der auslaufende Vertrag des Stürmers nicht verlängert werden. ran zeigt weitere Bundesliga-Stars, die nach aktuellem Stand im Sommer 2026 ablösefrei zu haben sind. (Stand: 1. Oktober 2025, Quelle: transfermarkt.de) © 2025 Getty Images Timo Werner (RB Leipzig)

Position: Linksaußen/Mittelstürmer

Alter: 29 Jahre

Im Verein seit: August 2022 © 2025 Getty Images Dayot Upamecano (FC Bayern München)

Position: Innenverteidiger

Alter: 26 Jahre

Im Verein seit: Juli 2021 © ZUMA Press Wire Serge Gnabry (FC Bayern München)

Position: Linksaußen/offensiver Mittelfeldspieler

Alter: 30 Jahre

Im Verein seit: Juli 2017 © 2025 Getty Images Leon Goretzka (FC Bayern München)

Position: Zentraler Mittelfeldspieler

Alter: 30 Jahre

Im Verein seit: Juli 2018 © Ulmer/Teamfoto Manuel Neuer (FC Bayern München)

Position: Torwart

Alter: 39 Jahre

Im Verein seit: Juli 2011 © 2025 Getty Images Raphael Guerreiro (FC Bayern München)

Position: Linksverteidiger

Alter: 31 Jahre

Im Verein seit: Juli 2023 © 2025 Getty Images Julian Brandt (Borussia Dortmund)

Position: Offensiver Mittelfeldspieler

Alter: 29 Jahre

Im Verein seit: Juli 2019 © Kirchner-Media Emre Can (Borussia Dortmund)

Position: Innenverteidiger/defensiver Mittelfeldspieler

Alter: 31 Jahre

Im Verein seit: Juli 2020 © Jan Huebner Niklas Süle (Borussia Dortmund)

Position: Innenverteidiger

Alter: 30 Jahre

Im Verein seit: Juli 2022 © 2025 Getty Images Pascal Groß (Borussia Dortmund)

Position: Zentraler Mittelfeldspieler

Alter: 34 Jahre

Im Verein seit: August 2024 © Matthias Koch Diogo Leite (1. FC Union Berlin)

Position: Innenverteidiger

Alter: 26 Jahre

Im Verein seit: Juli 2022 © AFP/SID/RONNY HARTMANN Xaver Schlager (RB Leipzig)

Position: Zentraler Mittelfeldspieler

Alter: 28 Jahre

Im Verein seit: Juli 2022 © 2025 Getty Images Peter Gulacsi (RB Leipzig)

Position: Torwart

Alter: 35 Jahre

Im Verein seit: Juli 2015 © 2025 Getty Images Amadou Haidara (RB Leipzig)

Position: Zentraler Mittelfeldspieler

Alter: 27 Jahre

Im Verein seit: Januar 2019 © 2025 Getty Images Mario Götze (Eintracht Frankfurt)

Position: Offensiver Mittelfeldspieler

Alter: 33 Jahre

Im Verein seit: Juli 2022 © 2025 Getty Images Mahmoud Dahoud (Eintracht Frankfurt)

Position: Zentraler Mittelfeldspieler

Alter: 29 Jahre

Im Verein seit: August 2024 © Nordphoto Andrej Kramaric (TSG Hoffenheim)

Position: Offensiver Mittelfeldspieler/Mittelstürmer

Alter: 34 Jahre

Im Verein seit: Januar 2016 © Jan Huebner Maximilian Arnold (VfL Wolfsburg)

Position: Zentraler Mittelfeldspieler

Alter: 31 Jahre

Im Verein seit: Januar 2012 © 2025 Getty Images Jonas Wind (VfL Wolfsburg)

Position: Mittelstürmer

Alter: 26 Jahre

Im Verein seit: Januar 2022