Wann? Wo? Was? - Der Fahrplan der DFB-Elf bis zur Heim-EM

Der Countdown für die Heim-Europameisterschaft 2024 läuft. Am 14. Juni 2024 wird es um 21 Uhr in der "Munich Football Arena" zum Eröffnungsspiel zwischen Deutschland und einem noch unbekannten Gegner kommen. Bis dahin heißt es für Hansi Flick, den bestmöglichen Kader zusammenzustellen und eine Stammelf zu finden – denn bei der Heim-EM will die DFB-Elf angreifen und ein Debakel wie bei den letzten Großereignissen vermeiden. ran zeigt Euch den Fahrplan der Nationalmannschaft. Übrigens: Als Gastgeber muss Deutschland keine EM-Qualifikation absolvieren. (Stand: 12. Juni 2023) © IMAGO/aal.photo