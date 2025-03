Das Duo Infernale

In dieser Zeit bildete er mit dem Brasilianer Careca ein absolutes Traumduo. In der Saison 1990 holten sie sich noch einmal die italienische Meisterschaft und die Supercoppa. Die Mischung aus dem dribbelstarken Argentinier und dem eiskalten Careca machte Neapel unberechenbar und nahezu unbesiegbar. Am Ende standen Maradona in Neapel 115 Tore in 259 Spielen zu Buche.