In Europas Top-Ligen steht das Sommer-Transferfenster vor der Tür. Wir blicken auf die wichtigsten internationalen Transfers und Gerüchte.

+++ 10. Juni, 17:41 Uhr: Zwei Klubs zeigen wohl Interesse an ter Stegen +++

+++ 11. Juni, 10:10 Uhr: AC Mailand offenbar an Niklas Süle dran +++

+++ 17. Juni, 10:10 Uhr: Bayern-Wunschspieler Rafael Leao könnte per Tausch nach Barcelona wechseln +++

+++ 05. Juli, 17:03 Uhr: Nächster Top-Klub streckt die Fühler nach ter Stegen aus +++

Der FC Barcelona plant nicht mehr mit Marc-Andre ter Stegen - das machte der spanische Topklub dem Torhüter wohl klar. Mit Joan Garcia verpflichteten die Katalanen bereits einen Nachfolger. Zudem verlängerte man den Vertrag von Wojciech Szczesny.

Für ter Stegen bahnt sich ein Abschied an - nach Galatasaray Istanbul meldet nun ein weiterer Verein Interesse an dem Deutschen. Mit Inter Mailand soll der Champions-League-Finalist der Vorsaison bei dem 33-Jährigen anklopfen, wie "Diario Sport" berichtet. Demnach soll er den Platz von Yann Sommer einnehmen, dessen Zukunft in Mailand unklar ist.

Der spanischen Sportzeitung zufolge plant Inter, in den nächsten Tagen das erste Angebot für ter Stegen abzugeben. Klar ist: Barcelona wird ihm keine Steine in den Weg legen. Dennoch ist fraglich, ob der Torhüter den Verein verlassen will.

Laut "Sport Bild"-Informationen beschäftigt er sich zurzeit nicht mit einem Abgang. Sein Vertrag in der spanischen Metropole ist noch bis 2028 gültig - zudem gehört ter Stegen zum Kreis der Topverdiener. Nach Galatasaray und der AS Monaco klopft jedoch mit der "Nerazzurri" der erste Spitzen-Verein an.

Dieser Umstand könnte ter Stegen zum Umdenken bringen, auch weil sein Nummer-eins-Status für die WM 2026 auf dem Spiel steht.