Einst erreichte er mit dem FC Bayern München zweimal das Finale der Champions League. Nun feiert Danijel Pranjic vier Jahre nach seinem Karriereende anscheinend sein Comeback – in der 4. rumänischen Liga!

Mit 43 Jahren schnürt Danijel Pranjic wieder die Fußballschuhe.

Wie mehrere rumänische Medien berichten, spielt der Kroate ab sofort für ACS Adunatii Copaceni in Giurgiu, einer 50.000-Einwohner-Stadt südlich von Bukarest.

Dabei war Pranjic eigentlich seit 2021 nur noch als Trainer aktiv, zuletzt bis Oktober 2024 bei GOSK Gabela in Bosnien & Herzegowina. Warum nun also die Rückkehr als Spieler? Und warum ausgerechnet in Rumänien?

Ausschlaggebend soll laut "adevarul.ro" Pranjic‘ Ehefrau Vlatka gewesen sein. Sie stammt aus Rumänien und habe ihren Mann zum Engagement überredet. Eine offizielle Bestätigung des spektakulären Comebacks gibt es allerdings noch nicht.