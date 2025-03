"Zwei Monate lang nahm ich Tabletten", verriet Ribery: "Der Belag wurde entfernt. Die Infektion hatte mich zerfressen. Sie war so schlimm, dass mein ganzes Bein Löcher hatte.“

Ein knappes halbes Jahr nach einer komplizierten Knie-Operation zog sich Ribery eine schwere Infektion zu, die fast in einer Amputation endete.

Umso mehr schockierte der Franzose jetzt mit einem Interview in der französischen Sportzeitung "L’Equipe". Darin erzählt der Publikumsliebling, dass er 2022 um ein Haar sein Bein verloren hätte.

Beim Legendenturnier zum Gedenken an den 2024 verstorbenen Franz Beckenbauer verzückte Franck Ribery in dieser Woche im Münchner SAP Garden die Fans. Der 41-Jährige scheint knapp drei Jahre nach Karriereende nichts von seinen fußballerischen Fähigkeiten verlernt zu haben.

Ribery: Verletzung beendete seine Karriere

Ribery hatte sich den Staphylococcus aureus eingefangen und lag zwölf Tage in einem Krankenhaus in Österreich. "Ich hatte große Angst. Sie hätten mir fast das Bein amputiert", berichtet er.

Der Franzose hatte Glück, die Infektion verheilte. Seine Karriere beim italienischen Klub US Salernitana hatte er da aber schon beenden müssen.

In München aber ließ der Flügelflitzer die Fanherzen wieder höher schlagen. Seine Haken erinnerten an die Zeit zwischen 2007 und 2019, in der Ribery insgesamt 425 Spiele für den FC Bayern bestritten hatte.