Einmal im Jahr rücken die Landespokal-Endspiele aus ganz Deutschland in den Mittelpunkt und zeigen, wie spannend und lebendig der Amateurfußball seien kann. Zahlreiche Teams kämpfen um den Titel in ihrem Verband – und um die Chance, sich für den DFB-Pokal zu qualifizieren.

Der Finaltag der Amateure 2025 findet am 24. Mai statt und fällt traditionell auf denselben Tag wie das DFB-Pokalfinale. An diesem Samstag stehen die 21 Landespokalendspiele an.

Die Finalspiele werden in vier verschiedenen Zeitfenstern ausgetragen. Die ersten Spiele beginnen um 12.30 Uhr, gefolgt von weiteren Anstoßzeiten um 14.30 Uhr, 16.30 Uhr und 17.30 Uhr. Besonders spannend: Die Spiele, die um 17.30 Uhr beginnen, gehen bei einem Unentschieden direkt in ein Elfmeterschießen, ohne vorherige Verlängerung.

FC An der Fahner Höhe vs. ZFC Meuselwitz (Thüringen)

DFB-Pokalfinale sorgt für Besonderheit beim Finaltag der Amateure

In Westfalen gibt es 2025 eine Besonderheit: Da Arminia Bielefeld am DFB-Pokalfinale (alle TV-Infos hier) teilnimmt, wird das Landespokalfinale nicht am Finaltag der Amateure ausgetragen. Der Gegner von Arminia Bielefeld, die Sportfreunde Lotte, ist unabhängig vom Ausgang des Landespokalfinales ebenfalls für den DFB-Pokal qualifiziert. Das Westfalenpokalfinale findet stattdessen am 29. Mai statt.