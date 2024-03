Frankreich vs. Deutschland: Die Stimmen zum DFB-Spiel

Julian Nagelsmann (Bundestrainer): "Großes Kompliment an die Mannschaft. Die ersten 25 Minuten waren sehr, sehr gut. In der zweiten Halbzeit haben wir uns noch mal gesteigert. Der Anstoß war so geplant, herausragen von Mads Buttgereit, dem Standarttrainer vorbereitet. Und fantastisch ausgeführt. Die Verarbeitung von Flo ist sensationell und der Schuss ist überragend. Kein alltägliches Tor. Ich bin sehr, sehr zufrieden, auch mit der Art und Weise, wie uns reingehauen haben. Das war ein Topspiel. Toni Kroos war unfassbar. Er war Taktgeber, hat unglaublich viel gearbeitet. Er gibt den anderen Spielern so viel Sicherheit."

Didier Deschamps (Nationaltrainer Frankreich): "Die Realität ist einfach die, dass wir mit den Deutschen nicht mitspielen konnten. Das 0:1 zeigte unsere Verfassung, wir haben herumgestanden und zugeschaut. Wir haben unsere Kraft nicht auf den Platz gebracht, hatten nicht die Mittel. Das kann man sich gegen ein so tolles Team nicht erlauben. Wir brauchen den Basis-Einsatz, um zu überleben. Ein Bravo für die deutsche Mannschaft. Das deutsche Team hat den Sieg verdammt verdient.

Rudi Völler (DFB-Sportdirektor): "Das hat schon nach ein paar Sekunden unglaublichen Spaß gemacht. Das war mit das Beste, was wir in den letzten Jahren gespielt haben. Dieser Sieg war verdient. Wir waren in der zweiten Halbzeit souverän. Auch mit dem 2:0 dann, dass wir schnell zu Ende gespielt haben. Das hat richtig gutgetan. Wir bauen in Deutschland jetzt so ein bisschen eine Euphorie auf und ich glaube, mit so einem Spiel kann das gelingen. Die Rückkehr von Toni Kroos war wichtig, er hat das von Anfang an unglaublich gemacht. Ich glaube, er hat eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass er nicht nur bei Real Madrid, sondern auch für die deutsche Nationalmannschaft noch wunderbare Leistungen bringen kann.

Die französische Mannschaft ist als Favorit ins Spiel gegangen, da kannst du natürlich nicht alles vermeiden. Es war zu erwarten, dass sie auch zu Chancen kommen. Aber dafür haben wir natürlich unsere Abwehr, die das verhindern kann. Wir hatten einen guten Torwart, der heute wunderbar gehalten hat."