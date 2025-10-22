Frankreich vs. Deutschland: DFB-Frauen stehen im Finale der Nations League

Im Halbfinal-Rückspiel der Nations League spielt die deutsche Frauen-Nationalmannschaft gegen Frankreich. So könnt ihr das Spiel verfolgen. Update, 28.10, 23:10 Uhr: Deutschland im Finale - das ist der Gegner Deutschland steht im Finale der Nations League! Nach einem 2:2 gegen Frankreich im Rückspiel entscheidet der 1:0-Sieg aus dem Hinspiel zugunsten der Mannschaft von Christian Wück. Waren in der ersten Hälfte noch die Gastgeberinnen besser, kam die DFB-Auswahl dann in der zweiten Hälfte besser aus der Kabine und bestimmte das Spiel. Nur am Ende wurde es noch einmal sehr brenzlig nach dem Ausgleich durch Matéo, da Frankreich unbedingt noch in die Verlängerung wollte. Insgesamt war es ein kämpferischer und starker Auftritt der deutschen Elf. Im Finale wartet Ende November nun Spanien, die Deutschland bei der EM im vergangenen Sommer im Halbfinale ausgeschaltet haben. Frankreich trifft im Spiel um Platz drei auf Schweden.

Update, 28.10, 22:00 Uhr: Deutschland zur Halbzeit auf Finalkurs Halbzeit in Caen! Zwischen Frankreich und Deutschland steht es in einer munteren und unterhaltsamen Partie 1:1, nach Hin- und Rückspiel würden momentan die Deutschen aufgrund des 1:0-Sieges im Hinspiel in das Finale einziehen. Die Equipe Tricolore hatte einen Traumstart, in der bereits dritten Minute gelang Malard der Führungstreffer. Deutschland brauchte ein wenig, fand dann aber auch gut in die Partie und erzielte in der 12. Minute durch Anyomi der Ausgleich. Die Französinnen hatten danach insgesamt mehr Chancen und waren gefährlicher, wir sind gespannt, was in der zweiten Hälfte passiert!

Update, 28.10, 20:10 Uhr: DFB-Aufstellung da! Deutschland: Johannes - Gwinn, Minge, Küver, Kett - Senß, Nüsken - Wamser, Brand, Bühl - Anyomi

So seht ihr die DFB-Frauen heute live im TV und Stream Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft startet mit Rückenwind ins Rückspiel des Nations-League-Halbfinals gegen Frankreich: Im Hinspiel in Düsseldorf setzte sich die Mannschaft von Christian Wück mit 1:0 durch. Nun wartet die nächste große Aufgabe in Caen. Nations-League-Halbfinale der Frauen: Frankreich vs. Deutschland am 28.10. ab 21:10 Uhr LIVE auf Joyn Die DFB-Frauen dürften dabei mit guten Erinnerungen an spannende Duelle gegen Frankreich in die Partie gehen: Bei der Europameisterschaft im vergangenen Sommer gewann Deutschland im dramatischen Halbfinale mit 6:5 nach Elfmeterschießen. Allerdings gab es zuletzt schlechte Nachrichten für den Bundestrainer. Lena Oberdorf, die die EM im Sommer mit einem Kreuzbandriss verpasste und gerade erst wieder richtig fit geworden war, wird lange ausfallen. Im Trikot des FC Bayern München riss sich die Abräumerin erneut das Kreuzband. Oberdorf ist zudem nicht die einzige Spielerin, die für die Partie gegen die Franzosen ausfällt. Nicht im deutschen Kader stehen unter anderem Ann-Kathrin Berger, Sarai Linder, Sophia Kleinherne und Rebecca Knaak.

Frankreich vs. Deutschland heute live: Wo läuft das Spiel der DFB-Frauen im Free-TV? Update, 28.10., 21:10 Uhr: Da die Pokal-Partie zwischen Frankfurt und Dortmund ins Elfmeterschießen ging, wurden die ersten Minuten des DFB-Spiels nur im ZDF-Livestream gezeigt. Nach dem Ende des DFB-Pokalspiels wechselt das ZDF auch im Hauptprogramm der Nations League. Die Partie zwischen Frankreich und Deutschland wird vom ZDF live übertragen.

Frankreich gegen DFB-Frauen heute live: Wo läuft das Spiel im Livestream? Einen Livestream zum Spiel findet ihr auf Joyn. Dort könnt ihr das Spiel zwischen Frankreich und Deutschland in voller Länge schauen.

Frankreich vs. Deutschland heute live: Wo wird das Spiel der DFB-Frauen im Liveticker begleitet? Einen Liveticker zur Partie Frankreich gegen Deutschland findet ihr wie gewohnt auf ran.de.

