Kleinfeldliga verliert weitere mannschaft

Icon League: Team-Rückzug nach kontroversem Sponsoring! Liga von Toni Kroos und Eligella droht das Chaos

  • Aktualisiert: 24.09.2025
  • 09:59 Uhr
  • Mike Stiefelhagen

Unruhe in der Icon League! Die von Elias Nerlich und Toni Kroos geführte Kleinfeld-Liga verliert ein Team kurz vor Saisonstart. Grund ist ein kontroverses Sponsoring.

Von Mike Stiefelhagen

Zur anstehenden Saison der Icon League präsentieren Streamer Elias Nerlich und Ex-Fußballer Toni Kroos Coca-Cola als neues Sponsoring. Mit verheerenden Folgen.

Die Kleinfeld-Liga startet in ihre dritte Saison und das alles andere als ruhig. Nachdem vor 14 Tagen bereits einer Mannschaft um Musiker "Finch", Ex-Profi Torsten Mattuschka und Gladbach-Star Tim Kleindienst das Aus mitgeteilt wurde, zieht das nächste Team mehr oder weniger freiwillig zurück.

Istanbul United sagt kurz vor Ligastart ab. Das Team wird von Streamer Mert Eksi geführt, in Zusammenarbeit mit dem ehemaligen Fenerbahce-Spieler Hasan Ali Kaldirim. Auch Streamer Bilal Kamerieh zieht sich von "B2B United" zurück.

Offenbar eine Reaktion auf das Coca-Cola-Sponsoring.

Eligella: "Kann nicht im Stream darüber reden"

Die Marke ist als offizieller Hydration-Partner vorgestellt worden. Der Konzern wird in einigen muslimischen Ländern boykottiert, weil ihm vorgeworfen wird, Israel im Kampf gegen die Terroristen der Hamas zu unterstützen. Die Hamas und andere Terrororganisationen hatten beim Massaker des 7. Oktober 2023 rund 1200 Israelis ermordet.

Die Stellungnahme von Mert: "Wir haben als Team alle Argumente angehört und versucht, professionell zu bleiben, indem wir mögliche Lösungsansätze und Vorschläge abgewartet haben. Doch nun sind wir an einem Punkt angekommen, an dem wir nicht länger still bleiben können. Unsere Werte, unsere Haltung und unser Mitgefühl wiegen schwerer als jede Chance auf sportliche oder mediale Erfolge."

Bilal erklärt auf Instagram: "Aus moralischen und ethischen Gründen kann ich es leider nicht mehr mit meinem Gewissen vereinbaren. Ich werde das Amt als Team Captain von B2B United niederlegen." Damit muss RB-Star Benjamin Henrichs B2B United alleine als Teamchef anführen.

Elias Nerlich aka. "Eligella" reagierte in seinem Stream auf das Chaos: "Mein Handy glüht. Freunde, es waren für mich echt schlimme drei Tage. Ich sage es euch so, wie es ist. Ich probiere alles. Ich kann darüber hier nicht im Stream reden."

Welches Team jetzt nachrückt und wie es weitergeht, ist völlig offen. Saisonstart ist der 28. September.

