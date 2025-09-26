- Anzeige -
- Anzeige -
Icon League im Livestream auf Joyn

Icon League 2025 live: Spielplan, Übertragung im Free-TV und im kostenlosen Joyn-Stream

  • Aktualisiert: 09.12.2025
  • 08:36 Uhr
  • ran.de

Die Icon League ist in ihrer 3. Saison. ran hat alle Informationen zur Kleinfeldliga von Toni Kroos und Elias Nerlich zusammengefasst.

Kleinfeldligen erfreuen sich im Fußball immer größerer Beliebtheit. Mit der Icon League ist eine der bekanntesten Ligen nun in ihrer 3. Saison.

Die Liga von Ex-Nationalspieler Toni Kroos und Streamer Elias Nerlich wurde im November 2023 gegründet und wächst seither stetig.

- Anzeige -
- Anzeige -
imago images 1062437064

Die Icon League: Der Finaltag am 14.12. ab 0:00 Uhr im Relive auf Joyn!

Verfolge die Icon League im Livestream auf Joyn.

- Anzeige -

Ähnlich wie bei der Baller League geht es auch in der Icon League in der Halle zur Sache. Einige Unterschiede gibt es trotzdem.

ran fasst die wichtigsten Informationen zur TV-Übertragung, Teams und Regeln zusammen.

- Anzeige -

Icon League live: Wo und wann findet die Kleinfeldliga statt?

Die 3. Saison der Icon League startete am 28. September und endet mit dem Finale am 14. Dezember.

Über die Saison verteilt gibt es mindestens sechs verschiedene Austragungsorte in ganz Deutschland.

  • 1. Spieltag am 28. September 2025 in Hannover
  • 2. Spieltag am 6. Oktober 2025 in Hamburg
  • 3. Spieltag am 13. Oktober 2025 in Düsseldorf
  • 4. Spieltag am 14. Oktober 2025 in Düsseldorf
  • 5. Spieltag am 20. Oktober 2025 in Düsseldorf
  • 6. Spieltag am 21. Oktober 2025 in Düsseldorf
  • 7. Spieltag am 26. Oktober 2025 in Leipzig
  • 8. Spieltag am 2. November 2025 in Stuttgart
  • 9. Spieltag am 10. November 2025 in Düsseldorf
  • 10. Spieltag am 17. November 2025 in Düsseldorf
  • 11. Spieltag am 18. November 2025 in Düsseldorf
  • 12. Spieltag am 23. November 2025 in Bremen
  • 13. Spieltag am 1. Dezember 2025 in Düsseldorf
  • Play-Ins am 8. Dezember 2025 in Düsseldorf
  • Finaltag am 14. Dezember 2025 in Wien

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Wird die Icon League 2025 live im Free-TV übertragen?

Ja. Die Icon League wird 2025 von Sport1 im Free-TV übertragen. Am 1. Spieltag beginnt die Übertragung um 17:30 Uhr.

Icon League im Livestream verfolgen

Die Icon League kann 2025 LIVE und KOSTENLOS im Stream auf Joyn verfolgt werden.

- Anzeige -

Icon League mit Toni Kroos: Welche Teams nehmen teil?

  • B2B United mit Benjamin Henrichs
  • Berlin Underdogs mit Fabian Reese und Ski Aggu
  • Buzz Club mit Moritz Bäumel und Luka Ouzounis
  • DNA Athletics mit David Alaba und Niklas-Wilson Sommer
  • FC Bavarian Clique mit Franck Ribéry und Anton Rinas (aka Viscabarca)
  • FC Berlin City mit Luciano und Antonio Rüdiger
  • FC OneFootball mit Alphonso Davies, Bausa und der OneFootball-Community
  • Find the Pro Icons mit Diyar Acar
  • FOKUS Eagles mit Sidney Friede und Jordan Torunarigha
  • PLYRS United mit Claudio Pizarro und Leon Draisaitl
  • SC Bürgeramt mit Reezy und Achraf
  • The Pack FC mit Simon Terodde und Wolff-Christoph Fuss
  • Two Stripes United mit Felix Kroos und Robert Andrich
  • Wontorriors FC mit Laura Wontorra, Nils Glagau und Martin Harnik

Unklar ist derzeit, ob es nach dem Rückzug von "FC Istanbul United" ein neues Team geben wird.

- Anzeige -

Icon League vs. Baller League: Das sind die größten Unterschiede

  • In der Icon League finden "5 vs 5"-Spiele statt (in der Baller League wird 6 vs. 6 gespielt). Zudem wird das Feld - anders als in der Baller League - von einer Bande umgeben.
  • Anders als in der Baller League, gibt es in der Icon League keine "Gamechanger". In der Icon League kann jedes Team einmal pro Spiel einen sog. Rulebreaker einsetzen.
- Anzeige -

Icon League: Das sind die Rulebreaker

  • Shotclock: Der Angriff muss innerhalb von 20 Sekunden beendet werden.
  • Teamplay: Ein Tor zählt doppelt, wenn mindestens alle im Team davor einen Ballkontakt hatten.
  • Bande: Bei einem Assist oder Tor über die Bande zählt der Treffer doppelt.
  • Tunnel: Der Spieler, der getunnelt wurde, muss das Feld für eine Minute verlassen.
  • Zwei Kontakte: Bei einem dritten Kontakt geht der Ball an das andere Team.
  • Überzahl: Ein weiterer Spieler kommt aufs das Feld.
  • Position: Torwart tauscht mit einem zusätzlichen Feldspieler.
Mehr News und Videos
Luis Suarez Sporting Lissabon
News

Ex-Sporting-Star warnt Bayern vor diesem Stürmer

  • 09.12.2025
  • 10:33 Uhr
Unter Druck: Real-Trainer Xabi Alonso
News

Alonso will Ruhe bewahren: "Stecken da alle zusammen drin"

  • 09.12.2025
  • 10:32 Uhr
Bühl (r.) hatte am Wochenende beste Laune
News

Bayern heiß auf Atlético: "Freuen uns auf einen guten Run"

  • 09.12.2025
  • 10:11 Uhr
Erntet Kritik für seinen Rundumschlag: Mohamed Salah
News

Carragher: Salah-Interview "eine Schande"

  • 09.12.2025
  • 10:10 Uhr
Xabi Alonso Head coach (Real Madrid CF) looks on during the LaLiga EA Sports match between Real Madrid v RC Celta at Santiago BernabÃ u on December 7, 2025 in Madrid, Spain. (Photo by Manu Reino De...
News

Kommentar: Xabi Alonso hat Real Madrid nicht im Griff

  • 09.12.2025
  • 10:09 Uhr
Bryan Zaragoza
News

Lichtblick für Legionär: So läuft es für Bayerns Leihspieler

  • 09.12.2025
  • 10:08 Uhr
imago images 1068834203
News

FC Bayern: Kompany im Goretzka-Dilemma

  • 09.12.2025
  • 10:05 Uhr
Goretzka_fc_bayern
News

FC Bayern vs. Union: Ein Star ist erneut Teil des Problems

  • 09.12.2025
  • 10:03 Uhr
Luka Vuskovic (Hamburger SV, 44) jubelt Jubel nach Sieg Spielende GER, Hamburger SV vs. SV Werder Bremen, Fussball, 1. Bundesliga, Spieltag 13, Saison 2025 2026, 07.12.2025 DFL REGULATIONS PROHIBIT...
News

Luka Vuskovic: Rückholklausel für Derby-Held im Winter?

  • 09.12.2025
  • 09:57 Uhr
Liverpool, England, 26th November 2025. Arne Slot, Manager of Liverpool and Mohamed Salah of Liverpool shake hands after the Liverpool vs PSV Eindhoven UEFA Champions League match at Anfield, Liver...
News

Salah nie mehr für Liverpool? "Gibt immer eine Möglichkeit"

  • 09.12.2025
  • 09:11 Uhr