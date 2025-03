Jonathan Klinsmann spielt inzwischen in der italienischen Serie B für den FC Cesena. Dort kam es jetzt zu einer rührenden Geschichte.

Seit etwas mehr als einem Jahr steht Torwart Jonathan Klinsmann beim italienischen Zweitligisten FC Cesena unter Vertrag. Dort ist der 27-Jährige inzwischen das, was ihm einst bei Hertha BSC verwehrt geblieben war: unumstrittene Nummer eins.

Am vergangenen Wochenende gewann Cesena sein Heimspiel gegen US Salernitana mit 2:0, und Klinsmann hatte großen Anteil daran. Denn beim Stand von 0:0 parierte er in der 83. Minute einen Elfmeter.

Inzwischen jedoch hat diese Situation eine besonders rührende Komponente bekommen. Denn vor dem Strafstoß holte sich Klinsmann den Ball bei einem Balljungen namens Ivan ab - und fragte ihn, wohin er springen solle.

Der Zwölfjährige gab dem Sohn von Jürgen Klinsmann den Tipp, aus seiner Sicht nach rechts zu springen. Klinsmann bestätigte, dass er es ähnlich sehe. Und tatsächlich: Der Elfmeter ging in besagte Ecke, der Keeper hielt den Versuch.