Jürgen Klopp erhält Bundesverdienstorden - Ex-Liverpool-Coach denkt nicht an Bundestrainer-Job

Jürgen Klopp hat derzeit kein Interesse am Posten des Bundestrainers nach der WM 2026. "Alle hoffen, dass Julian Nagelsmann das viel, viel länger macht als 2026", sagte Klopp am Dienstag im Schloss Bellevue, wo er von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet worden war. DFB-Sportdirektor Rudi Völler hatte Klopp zuletzt als klaren Wunschkandidaten ausgemacht, sollte Nagelsmann nach der kommenden WM wieder Vereinstrainer werden wollen. "Wenn Julian Nagelsmann sich irgendwann entscheiden würde, dass er lieber wieder einen Top-Klub trainieren würde, dann geht natürlich kein Weg an Jürgen Klopp vorbei - wenn er es denn möchte", sagte er im "Aktuellen Sportstudio" des "ZDF". Nagelsmanns Vertrag läuft bis zum Ende der WM 2026, Klopp hat nach seiner Zeit beim FC Liverpool eine Pause eingelegt und noch nicht entschieden, ob er an die Seitenlinie zurückkehren will. "Über Fußball würde ich heute ungern sprechen, weil es auch nichts zu sagen gibt", sagte Klopp am Dienstag in Berlin und ergänzte: "Rudi Völler ist ein sehr netter Kerl. Er wurde in die Situation gebracht, um darüber reden zu müssen."

Steinmeier über Klopp: "Hat erheblich zu einem positiven Bild unseres Landes beigetragen" Bei der Verleihung des Bundesverdienstordens wurde der langjährige Reds-Coach von Bundespräsident Steinmeier zudem mit äußerst warmen Worten bedacht. Klopp hätten "Erfolg und Ruhm nie davon abgebracht, sich jedem einzelnen Sportler zuzuwenden und in ihm den Menschen zu sehen", hieß es in der Begründung für die Auszeichnung: "Auch für seine zahlreichen Fans hat er sich immer viel Zeit genommen und sich auch der gesamten Region, in der er gelebt hat, zugewandt." Von Liverpool aus habe der "populärste Deutsche in Großbritannien" zudem "erheblich zu einem positiven Bild unseres Landes beigetragen."

FC Bayern: Stars auf der Wiesn - Spielerfrau sorgt auf dem Oktoberfest für Aufsehen 1 / 19 © FC Bayern München Der FC Bayern München auf dem Oktoberfest: Die besten Wiesn-Bilder

Der Rekordmeister lädt in diesem Jahr schon am ersten Sonntag zum Wiesn-Besuch. Mit dabei natürlich auch Thomas Müller, der ob des perfekten Saisonstarts scherzte: "Wir müssen es uns nicht mal schön trinken. Es ist aktuell sehr schön." ran hat die besten Bilder.

Schön ist der Besuch sicherlich auch für Manuel Neuer, der beim 5:0-Sieg in Bremen am Samstag kurzfristig passen musste. Dass die Verletzung nicht so schlimm sein kann, beweist sein Lächeln auf diesem Bild mit Harry Kane und Jamal Musiala. © FC Bayern München Der FC Bayern München auf dem Oktoberfest: Die besten Wiesn-Bilder

Grund für ein Grinsen hat auch Sportvorstand Max Eberl, der sich hier mit seiner Ehefrau Natascha Fruscella zeigt. © FC Bayern München Der FC Bayern München auf dem Oktoberfest: Die besten Wiesn-Bilder

Das nächste Pärchen: Torhüter Sven Ulreich mit seiner Lisa. © FC Bayern München Der FC Bayern München auf dem Oktoberfest: Die besten Wiesn-Bilder

Auch Joshua Kimmich hat seine Liebste dabei. Mit Lina ist er seit 2022 verheiratet. © FC Bayern München Der FC Bayern München auf dem Oktoberfest: Die besten Wiesn-Bilder

Kimmich zeigt sich aber nicht nur mit Frau, sondern auch mit dem Mann mit dem Hut. Richtig: Das ist Jamal Musiala. © FC Bayern München Der FC Bayern München auf dem Oktoberfest: Die besten Wiesn-Bilder

Mit Defensiv-Kollege Eric Dier versucht sich Kimmich im Maßkrugstemmen. © FC Bayern München Der FC Bayern München auf dem Oktoberfest: Die besten Wiesn-Bilder

Auch Dier und Konrad Laimer präsentierten sich in Lederhose und Janker mit ihren Partnerinnen. © FC Bayern München Der FC Bayern München auf dem Oktoberfest: Die besten Wiesn-Bilder

Eine reine Männersache ist dieses Prosit mit Min-jae Kim und Joao Palhinha. © FC Bayern München Der FC Bayern München auf dem Oktoberfest: Die besten Wiesn-Bilder

Genauso wie dieses flotte Quartett. Harry Kane, Jamal Musiala, Michael Olise und Mathys Tel zeigen sich den Kameras. © FC Bayern München Der FC Bayern München auf dem Oktoberfest: Die besten Wiesn-Bilder

Wobei Youngster Olise die wohl coolste Figur abgibt. © FC Bayern München Der FC Bayern München auf dem Oktoberfest: Die besten Wiesn-Bilder

Was denkt sich Harry Kane dabei? © FC Bayern München Der FC Bayern München auf dem Oktoberfest: Die besten Wiesn-Bilder

Dass er es beim Foto mit seiner Frau Katie Goodland vielleicht auch mal mit Sonnenbrille probieren sollte. © FC Bayern München Der FC Bayern München auf dem Oktoberfest: Die besten Wiesn-Bilder

Ganz ohne Sonnenbrille zeigen sich Vincent Kompany ... © FC Bayern München Der FC Bayern München auf dem Oktoberfest: Die besten Wiesn-Bilder

... und Kingsley Coman mit ihren Partnerinnen. © FC Bayern München Der FC Bayern München auf dem Oktoberfest: Die besten Wiesn-Bilder

Auch Aufsichtsratsmitglied Edmund Stoiber mit seiner Karin und Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen nebst Gattin Elke lächeln ohne Sonnenbrille in die Kameras. © FC Bayern München Der FC Bayern München auf dem Oktoberfest: Die besten Wiesn-Bilder

Insgesamt war es mal wieder ein strahlender Wiesn-Auftritt der Bayern, ... © FC Bayern München Der FC Bayern München auf dem Oktoberfest: Die besten Wiesn-Bilder

... bei dem auch Alphonso Davies gute Laune hatte. © FC Bayern München Der FC Bayern München auf dem Oktoberfest: Die besten Wiesn-Bilder

Und Thomas Müller sowieso.