Karim Benzema setzt einen fragwürdigen X-Post zum Israel-Palästina-Konflikt ab. Frankreichs Innenminister unterstellt ihm kurz darauf Verbindungen zur "Muslimbruderschaft", die in manchen Staaten als Terrororganisation eingestuft wird.

Der Konflikt in Israel und Palästina (alle Infos und aktuelle Entwicklungen zum Israel-Konflikt) ruft auch in der Sportwelt zahlreiche Reaktionen hervor.

Während sich viele Sportlerinnen und Sportler mit der israelischen Bevölkerung solidarisieren, äußerten sich manche auch pro-palästinensisch. Darunter Bayern-Profi Noussair Mazraoui oder auch Karim Benzema.

Der ehemalige Stürmer von Real Madrid setzte am Sonntagabend folgenden Post via "X" ab: "Wir beten für die Menschen in Gaza, die wieder einmal Opfer dieser ungerechten Bombardierungen geworden sind, die weder Frauen noch Kinder verschonen."

Am Montag nahm Frankreichs Innenminister Gerald Darmanien in einem Interview mit "CNews" Stellung dazu und erhob schwere Vorwürfe gegen den Kapitän des saudi-arabischen Klubs Al-Ittihad.

"Herr Benzema hat, wie wir alle wissen, berüchtigte Verbindungen zur Muslimbruderschaft", wird Darmanien unter anderem von der "Marca" zitiert. Zudem stehe der 35-Jährige schon seit Wochen unter Beobachtung.

Die Muslimbruderschaft wurde in den späten 1920er Jahren gegründet und wird in manchen Staaten - darunter beispielsweise Ägypten und Frankreich - als Terrororganisation eingestuft. Zudem gilt die Hamas, die am 7. Oktober mit Anschlägen auf Israel schockierte und über 1.000 Menschen tötete, als eine ihrer Tochterorganisationen.