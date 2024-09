Kettensägen-Prozess: Jens Lehmann akzeptiert Schuldspruch des Gerichts

Im Kettensägen-Prozess vor dem Münchner Landgericht lenkt Ex-Keeper Jens Lehmann überraschend ein und akzeptiert den Schuldspruch.

Überraschende Wende rund um Jens Lehmann. Im Prozess um den Kettensägen-Ausrater hat der frühere Nationaltorwart vor dem Landgericht München II den Schuldspruch des Gerichts aus erster Instanz wegen Sachbeschädigung und versuchten Betrugs akzeptiert. Laut "Bild" geht es nun ausschließlich noch um die Höhe seiner Geldstrafe.

Im Sommer 2022 soll Lehmann auf dem Grundstück seines Nachbarn am Starnberger See den Dachbalken einer neu errichteten Garage mit einer Kettensäge angesägt haben. Laut Justiz soll die Garage dem Ex-Sportler den Blick auf den See versperrt haben.

Dazu kommt: 2021 und 2022 soll der 54-Jährige am Münchner Flughafen Parkgebühren nicht bezahlt haben. So soll er zweimal Stoßstange an Stoßstange hinter einem anderen Auto unter der Schranke hindurchgefahren sein. Ersparnis dadurch: Knapp 230 Euro.

Bereits im Dezember 2023 wurde Lehmann vom Amtsgericht Starnberg zu einer Geldstrafe in Höhe von 420.000 Euro verurteilt, die Staatsanwaltschaft wiederum hatte eine Freiheitsstrafe auf Bewährung gefordert. In der Folge legten beide Parteien Berufung ein.