Klub-WM: FC Bayern voller Vorfreude gegen Boca Juniors, Losglück für BVB

Über die Lose der Münchner sagte Freund: "Es ist eine spannende, coole Gruppe. Benfica haben wir gerade in der Champions League gespielt, die kennen wir nun ein bisschen besser. Es ist ein Riesen-Verein aus Portugal natürlich. Boca Juniors ist einer der traditionsreichsten Vereine Südamerikas mit einer riesengroßen Fanbase. 2001 im Weltpokal-Finale hat Bayern einmal gegen sie gespielt und in der Verlängerung gewonnen, also haben wir gute Erinnerungen daran."

Der BVB tritt in Gruppe F neben Außenseiter Mamelodi Sundowns gegen den brasilianischen Traditionsklub Fluminense und Ulsan HD FC (Südkorea) an und ging als Team aus Topf 2 damit absoluten Spitzengegnern vorerst aus dem Weg.

Den in Topf 1 gesetzten Münchnern wurden zum Auftakt in Gruppe C die Neuseeländer von Auckland City zugelost, der weitere Gegner neben Argentiniens Traditionsklub Boca Juniors ist Benfica Lissabon (Portugal).

Rekordmeister Bayern München trifft unter anderem auf Diego Maradonas früheren Klub Boca Juniors, Borussia Dortmund auf den südafrikanischen Teilnehmer Mamelodi Sundowns. Die deutschen Starter bekommen es in der Gruppenphase der Klub-WM im kommenden Sommer (15. Juni bis 13. Juli) in den USA mit spannenden Gegnern zu tun. Das ergab die Auslosung am Donnerstag in Miami.

Eberl mit Ansage: "Wollen so weit wie möglich kommen"

Über den Auftaktgegner der Bayern konnte Freund wenig sagen: "Auckland ist natürlich ein Exot. Es ist ein besonderes Auftakt-Match. Da wird die Analyse-Abteilung mal eine andere Aufgabe haben, aber sie werden sicher guten Fußball spielen."

Den besonderen Reiz des Wettbewerbs macht für Freund das Unbekannte aus: "Es ist ein großer Wettbewerb, der hinzukommt. Was spannend an diesem neuen Format ist, dass verschiedene Philosophien von Fußball aufeinandertreffen. Ich freue mich, wenn Europäer auf Südamerikaner oder Asiaten treffen."

Jan-Christian Dreesen, Vorstandsvorsitzender des FC Bayern: "Die Auslosung unterstreicht: Die Klub-WM bietet internationalen Top-Vereinen eine einzigartige Gelegenheit, sich weltweit in einem neuen Format zu präsentieren. Es ist eine Ehre, dass der FC Bayern zum Starterfeld zählt. Seit 2014 sind wir mit unserem Büro in New York nah an den sportbegeisterten Menschen in den USA, das war ein entscheidender Schritt, und gerade mit Blick auf die WM 2026 wird der Fußball in den Vereinigten Staaten noch einmal mehr Präsenz bekommen. Wir freuen uns auf packende Spiele und darauf, die Begeisterung der Fans weltweit zu erleben."

Max Eberl, Sport-Vorstand des FC Bayern: "Ein interessantes, neues Turnier, das uns Gegner mit Tradition, einem historischen Hauch von Diego Maradona sowie vom anderen Ende der Welt beschert. Was für eine Mischung, die die Herzen höher schlagen lässt: Wir freuen uns sehr auf ein Wiedersehen mit Benfica Lissabon, auf das legendäre Boca Juniors aus Argentinien sowie auf Auckland City, auf das man wirklich nicht alle Tage trifft. Wir werden diese Gruppe mit dem höchsten Respekt angehen – und unser Ziel ist klar: So weit wie möglich in diesem Turnier zu kommen."

Harry Kane, Stürmer des FC Bayern: "Es ist eine große Ehre, bei dieser Klub-WM mit dem FC Bayern starten zu dürfen. Ich freue mich sehr auf dieses neue Turnier, bei dem wir Spieler uns auf Vereinsebene mit den Besten der Welt messen können. Als Spieler will man immer auf dem höchsten Niveau spielen. Ich bin sehr gespannt auf die Spiele und wer der erste Gewinner dieses neuen Formats sein wird."