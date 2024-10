Immer mehr Youngstern gelingt es schon in jungen Jahren, bei einem Top-Klub nicht nur Stammspieler, sondern absoluter Leistungsträger zu sein. Lamine Yamal ist der Anführer einer jungen Generation, die dem Fußball in den nächsten zehn bis 15 Jahren den Stempel aufdrücken wird. Wir werfen einen Blick auf die 20 wertvollsten Youngster bis einschließlich 20 Jahre. Satte 150 Millionen Euro beträgt der Marktwert von Lamine Yamal seit dem jüngsten Update der Plattform "transfermarkt.de", womit er der fünftteuerste Spieler der Welt ist. Der 17-Jährige ist jedoch nicht der einzige Youngster, der den etablierten Kräften schon jetzt den Kampf ansagt. Die Stars der Zukunft sind halt oft auch schon die Stars der Gegenwart. ran wirft einen Blick auf die 20 wertvollsten Fußballer, die unter 21 Jahre alt sind. Mit dabei sind auch zwei Top-Talente vom FC Bayern München und ein junger Brasilianer, der noch in seiner Heimat kickt. (Stand: 12. Oktober)

Platz 14 (geteilt): Antonio Silva (40 Millionen Euro)

Antonio Silva © IMAGO/AFLOSPORT

Klub: Benfica Lissaon

Nationalität: Portugal

Alter: 20 Jahre Der Innenverteidiger von Benfica Lissabon hat zwar fünf Millionen Euro an Marktwert verloren, schafft es aber noch gerade so unter die Top 20. Silva hat trotz seines jungen Alters bereits über 100 Spiele in der portugiesischen Liga bestritten und kam 15-mal für die portugiesische Nationalmannschaft zum Einsatz. Irgendwann braucht es eben doch einen Nachfolger für Pepe.

Platz 14 (geteilt): Rico Lewis (40 Millionen Euro)

Rico Lewis © Imago

Klub: Manchester City

Nationalität: England

Alter: 19 Jahre



Rico Lewis ist aktuell so etwas wie der Lieblings-Schüler von Pep Guardiola. Der junge Engländer steht bei Manchester City inzwischen regelmäßig in der Startelf und besticht durch sein fußballerisches Talent, seine Dynamik und seine Vielseitigkeit. Lewis kann schließlich als Außenverteidiger oder Mittelfeldspieler auflaufen.

Platz 14 (geteilt): Mathys Tel (40 Millionen Euro)

Mathys Tel © Imago

Klub: FC Bayern München

Nationalität: Frankreich

Alter: 19 Mathys Tel gehört zu den jungen Hoffnungsträgern beim FC Bayern München. Anders als beispielsweise Aleksandar Pavlovic konnte der Franzose aber unter Vincent Kompany keinen Schritt nach vorne machen. Tel hat technisch und athletisch starke Anlagen, jedoch fehlt es ihm aktuell an Selbstvertrauen.

Platz 14 (geteilt): Désiré Doué (40 Millionen Euro)

Désiré Doué © Icon Sport

Klub: Paris St. Germain

Nationalität: Frankreich

Alter: 19



Beinahe wären Tel und Désiré Doué Konkurrenten beim FC Bayern geworden, jedoch zog es den jungen Franzosen dann doch zu Paris St. Germain. Dort ist er derzeit nur Joker, jedoch ist das Potenzial des schnellen und dribbelstarken Offensivspielers bestens bekannt.

Platz 14 (geteilt): Pau Cubarsí (40 Millionen Euro)

Pau Cubarsí © 2024 Getty Images

Klub: FC Barcelona

Nationalität: Spanien

Alter: 17 Der Stern von Innenverteidiger Pau Cubarsí ging in der vergangenen Saison auf, als Ex-Coach Xavi aus der Not eine Tugend machte. Der erst 17 Jahre alte Spanier spielt fast schon wie ein Alter Hase und dürfte eine ganz große Zukunft haben. Auch Hansi Flick setzt voll auf das Ausnahme-Talent.

Platz 14 (geteilt): Ousmane Diomande (40 Millionen Euro)

Ousmane Diomande © DeFodi

Klub: Sporting Lissabon

Nationalität: Elfenbeinküste

Alter: 20 Der junge Ivorer zählt zu den größten Abwehr-Talenten. Trotz seines Alters fungiert Ousmane Diomande als Abwehrchef bei Sporting Lissabon und gewann im Winter mit seinem Heimatland den Africa Cup. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis der 20-Jährige zu einem absoluten Top-Klub wechselt.

Platz 14 (geteilt): Estêvão (40 Millionen Euro)

Estêvão © Fotoarena

Klub: Palmeiras

Nationalität: Brasilien

Alter: 17 Estêvão ist der einzige Spieler in diesem Ranking, der nicht in Europa aktiv ist. Der 17-Jährige kickt noch in seiner brasilianischen Heimat bei Palmeiras, zählt aber trotz seines Alters schon zu den besten Spielern der Liga. Inzwischen hat der Angreifer auch schon zwei Spiele für die brasilianische Nationalmannschaft absolviert.

Platz 11 (geteilt): Giorgio Scalvini (45 Millionen Euro)

Giorgio Scalvini © 2022 Getty Images

Klub: Atalanta Bergamo

Nationalität: Italien

Alter: 20 Schon früh war klar, dass Giorgio Scalvini ein Mega-Talent für die Innenverteidigung ist. Der Bergamo-Profi fand schnell den Weg in die italienische Nationalmannschaft und entwickelte sich bei seinem Klub zur festen Größe. Scalvini wurde jedoch von einem Kreuzbandriss ausgebremst und muss sich derzeit noch gedulden. Eine Rückkehr Ende November wäre möglich.

Platz 11 (geteilt): Evan Ferguson (45 Millionen Euro)

Evan Ferguson © Focus Images

Klub: Brighton & Hove Albion

Nationalität: Irland

Alter: 19 Evan Ferguson hat schon bewiesen, dass er weiß, wo der gegnerische Kasten steht. Der Ire kommt auf zwölf Tore in 50 Premier-League-Spielen und hat schon 13-mal für die A-Nationalmannschaft gespielt. In der laufenden Saison hat er noch nicht geknipst, da er von einer Sprunggelenksverletzung ausgebremst wurde.

Platz 11 (geteilt): Arda Güler (45 Millionen Euro)

Arda Güler © IMAGO/ZUMA Press/SID/IMAGO/Emmanuele Mastrodonato/IPA Sport

Klub: Real Madrid

Nationalität: Türkei

Alter: 19 Arda Güler ist der große Hoffnungsträger einer ganzen Nation. Der junge Türke hat schon begeisternde Länderspiele gezeigt, tut sich bei Real Madrid aber noch etwas schwer. In der vergangenen Saison konnte er verletzungsbedingt erst am 22. Spieltag sein La-Liga-Debüt feiern. Zwar gelangen Güler in der abgelaufenen Spielzeit immerhin sechs Treffer, jedoch hat er seinen Torinstinkt offenbar ein wenig verloren. In der laufenden Saison konnte er noch keinen Scorer markieren.

Platz 8 (geteilt): Savinio (50 Millionen Euro)

Savinio © Propaganda Photo

Klub: Manchester City

Nationalität: Brasilien

Alter: 20 Wir befinden uns inzwischen in den Top 10 und starten mit Manchester-City-Youngster Savinho. Der Rechtsaußen wechselte im Sommer von Troyes zu den Skyblues und hat sich dort gut eingefügt. Zwar konnte er in der Premier League noch keinen Treffer erzielen, aber immerhin schon drei Tore vorbereiten.

Platz 8 (geteilt): Aleksandar Pavlovic (50 Millionen Euro)

Aleksandar Pavlovic © IMAGO/Sven Simon

Klub: FC Bayern München

Nationalität: Deutschland

Alter: 20 Aleksandar Pavlovic ist der einzige deutsche Spieler in diesem Ranking, weil Jamal Musiala und Florian Wirtz inzwischen ein Jahr zu alt sind. Das Bayern-Juwel hat unter Trainer Kompany nochmal einen Sprung nach vorne gemacht und ist neben Joshua Kimmich der Taktgeber im Mittelfeld. Pavlovic ist zudem hauptverantwortlich dafür, dass Joao Palhinha so wenig spielt.

Platz 8 (geteilt): Alejandro Garnacho (50 Millionen Euro)

Alejandro Garnacho © Shutterstock

Klub: Manchester United

Nationalität: Argentinien

Alter: 20 Jahre Alejandro Garnacho ist schnell, dribbelstark und wendig. Dadurch ist er einer der wenigen United-Stars, der für spektakuläre Szenen sorgen kann. Noch fehlt es dem 20-Jährigen ein wenig an Konstanz und auch seine Effizienz könnte noch besser sein, jedoch gehört er dennoch regelmäßig zu den Lichtblicken bei den Red Devils.

Platz 6 (geteilt): Kobbie Mainoo (55 Millionen Euro)

Kobbie Mainoo © www.imago-images.de/SID/IMAGO/Godfrey Pitt

Klub: Manchester United

Nationalität: England

Alter: 19 Dass es Manchester United nicht an talentierten Spielern fehlt, beweist auch das Dasein von Kobbie Mainoo. Der zentrale Mittelfeldspieler ist trotz seiner 19 Jahre bereits ein fester Bestandteil der Red Devils und der Three Lions. Der Weg für Mainoo zeigt steil nach oben.

Platz 6 (geteilt): Leny Yoro (55 Millionen Euro)

Leny Yoro © IMAGO/PanoramiC

Klub: Manchester United

Nationalität: Frankreich

Alter: 18 Leny Yoro ist der dritte United-Star in den Top 8 und der wertvollste Innenverteidiger in diesem Ranking. Der 18 Jahre alte Franzose wechselte im Sommer für 62 Millionen Euro von Lille zu Manchester United. Ein Pflichtspiel konnte der Abwehrmann aber noch nicht bestreiten, weil er sich in der Vorbereitungszeit am Knöchel verletzte. Im November könnte Yoro wieder mit dabei sein.

Platz 3 (geteilt): João Neves (60 Millionen Euro)

João Neves © PanoramiC

Klub: Paris St. Germain

Nationalität: Portugal

Alter: 20 So langsam sind wir in der absoluten Youngster-Elite angekommen. João Neves ist im Sommer für rund 60 Millionen Euro von Benfica Lissabon zu Paris St. Germain gewechselt. Dort hat sich der zentrale Mittelfeldspieler auf Anhieb einen Stammplatz erkämpft und in seinen ersten sieben Ligue-1-Matches schon fünf Assists gegeben. Mit dem Marktwert dürfte es bald schon noch weiter nach oben gehen.

Platz 3 (geteilt): Warren Zaïre-Emery (60 Millionen Euro)

Warren Zaïre-Emery © Nicolo Campo

Klub: Paris St. Germain

Nationalität: Frankreich

Alter: 18 Wenn es um Top-Talente im Weltfußball geht, darf natürlich auch Warren Zaïre-Emery nicht fehlen. Das PSG-Eigengewächs zählt inzwischen fast immer zu den Stammkräften im Mittelfeld von Frankreichs Meister. Zwar spielt er noch nicht so spektakulär, wie sich das vielleicht einige erhofft hatten, jedoch ist er auf einem insgesamt sehr guten Weg.

Platz 3 (geteilt): Endrick (60 Millionen Euro

Endrick © Photosport

Klub: Real Madrid

Nationalität: Brasilien

Alter: 18 Endrick hat nicht lange gebraucht, um die Gemüter schon ordentlich zu spalten. Der junge Brasilianer konnte nach seinem Sommer-Wechsel von Palmeiras zu den Königlichen schon sein Talent und seine Gefährlichkeit unter Beweis stellen, spielt aber auch sehr eigensinnig. Den besser positionierten Nebenmann zu sehen, ist noch nicht seine Stärke. Dennoch hat der elfmalige brasilianische Nationalspieler einen guten Start in Madrid hingelegt.

Platz 2: Gavi (90 Millionen Euro)

Gavi © imago images/NurPhoto

Klub: FC Barcelona

Nationalität: Spanien

Alter: 20 Die Fußball-Welt hat das Pech, Gavi bereits ein Jahr lang nicht mehr spielen gesehen zu haben. Der junge Spanier hat sich einen Kreuzbandriss zugezogen, dürfte aber in wenigen Wochen wieder mitmischen können. Alle Fans dürfen gespannt sein, wie schnell er sein Potenzial schon wieder auf den Platz bringt. Gavi lebt von seiner fußballerischen Klasse, seiner Spielintelligenz und seinem enormen Einsatz.

Platz 1: Lamine Yamal (150 Millionen Euro)

Lamine Yamal © Sergio Ros