Fußball
League Cup: Lionel Messi schießt Inter Miami ins Finale
- Aktualisiert: 28.08.2025
- 06:14 Uhr
- SID
Superstar Lionel Messi hat Inter Miami mit zwei Treffern in der Schlussphase ins Finale des Leagues-Cups geführt.
Der Argentinier Lionel Messi besorgte für Inter Miami gegen Orlando City per Elfmeter erst den Ausgleich zum 1:1 (77.), dann gelang dem Weltmeister kurz vor Schluss noch der entscheidende Führungstreffer (88.).
Telasco Segovia erzielte zudem das Tor zum 3:1 Endstand (90.+1). Im Finale am Sonntag treffen Messi und Co. auf den amtierenden MLS-Cup-Sieger Los Angeles Galaxy mit Ex-Nationalspieler Marco Reus oder die Seattle Sounders.
Messi hatte zuletzt zwei Spiele für Miami wegen einer Muskelverletzung im Oberschenkel verpasst, in seiner ersten Saison in den USA hatte der 38-Jährige den Wettbewerb 2023 gewonnen.