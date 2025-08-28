Anzeige
Fußball

League Cup: Lionel Messi schießt Inter Miami ins Finale

  • Aktualisiert: 28.08.2025
  • 06:14 Uhr
  • SID

Superstar Lionel Messi hat Inter Miami mit zwei Treffern in der Schlussphase ins Finale des Leagues-Cups geführt.

Der Argentinier Lionel Messi besorgte für Inter Miami gegen Orlando City per Elfmeter erst den Ausgleich zum 1:1 (77.), dann gelang dem Weltmeister kurz vor Schluss noch der entscheidende Führungstreffer (88.).

Telasco Segovia erzielte zudem das Tor zum 3:1 Endstand (90.+1). Im Finale am Sonntag treffen Messi und Co. auf den amtierenden MLS-Cup-Sieger Los Angeles Galaxy mit Ex-Nationalspieler Marco Reus oder die Seattle Sounders.

Messi hatte zuletzt zwei Spiele für Miami wegen einer Muskelverletzung im Oberschenkel verpasst, in seiner ersten Saison in den USA hatte der 38-Jährige den Wettbewerb 2023 gewonnen.

