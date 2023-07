Lionel Messi: Großzügige Geschenke zum Einstand bei Inter Miami

Eden Hazard

Nach seiner vorzeitigen Vertragsauflösung bei Real Madrid ist Eden Hazard vereinslos. Laut dem Portal "Relevo" versuchen die Verantwortlichen von Inter Miami nun, den 32-jährigen Belgier von einem Engagement in der MLS zu überzeugen. In Madrid konnte der einstige Chelsea-Star so gut wie nie an seine Form aus London anknüpfen und hat zuletzt seinen Vertrag ein Jahr vor dem eigentlichen Ende aufgelöst. Danach wurde sogar über ein sofortiges Karriereende des einstigen Nationalmannschafts-Kapitäns spekuliert. © IMAGO/ZUMA Wire