Lionel Messi wird seinen 2026 auslaufenden Vertrag bei Inter Miami offenbar verlängern.

Superstar Lionel Messi wird seinen Vertrag bei Inter Miami in der nordamerikanischen Major League Soccer (MLS) offenbar über 2026 hinaus verlängern.

Das berichtet die Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag. Beide Seiten seien sich einig, innerhalb von zwei Wochen solle der Deal verkündet werden. Der argentinische Weltmeister spielt seit 2023 in Miami und ist das Zugpferd der Liga, er wird im Juni 2026 39 Jahre alt.

Unklar ist, ob die bevorstehende Vertragsverlängerung Einfluss auf Messis WM-Entscheidung haben wird.

Bisher hat der achtmalige Weltfußballer offen gelassen, ob er das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko im Sommer 2026 spielen will – mit der Tendenz nein. Zumindest würde eine Verlängerung bedeuten, dass seine Vereinskarriere dann noch nicht beendet wäre.