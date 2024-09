Manipulation? Verdacht auf Wettbetrug bei 17 deutschen Fußball-Spielen

Anzeige

Dem deutschen Fußball könnte ein neuer Betrugsskandal drohen, das legt ein Medienbericht nahe.

Droht dem deutschen Fußball ein neuer Betrugsskandal? Laut "Hamburger Morgenpost" (Mopo) stehen 17 Spiele unter Manipulationsverdacht. Demnach könnten in den zurückliegenden zwei Jahren Partien in der 3. Liga, in zwei Regionalligen und in mehreren Oberligen beeinflusst worden sein – und das zum Zweck des Wettbetrugs.

Dem Bericht zufolge ist der Deutsche Fußball-Bund über den Verdacht informiert und nimmt diesen "sehr ernst".

In den entsprechenden Spielen sollen auffällige Fehlentscheidungen von Schiedsrichtern, außerdem massive Patzer von Torhütern und Abwehrspielern vorgekommen sein.