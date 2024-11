Martin Hintereggers Comeback im Profi-Fußball ist perfekt

Martin Hinteregger ist zurück im Profi-Fußball. Den 32-Jährigen zieht es in die österreichische Fußball-Bundesliga.

Bei Eintracht Frankfurt war Martin Hinteregger Publikumsliebling. Doch dann beendete der Verteidiger seine Karriere. Nun feiert der Österreicher seine Rückkehr in den Profi-Bereich.

Was die österreichische "Kronen Zeitung" berichtete, ist nun offiziell: Hinteregger schließt sich Austria Klagenfurt an. Wie der Verein bekannt gab, unterschreibt der Innenverteidiger bis 2026.

In der Tabelle der österreichischen Bundesliga belegt das von Peter Pacult trainierte Team derzeit den neunten Platz. Der in Kärnten geborene Hinteregger spielt in Klagenfurt praktisch in seiner Heimat, zuletzt war er unterklassig für die SGA Sirnitz aktiv.