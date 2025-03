Mats Hummels nach Platzverweis in der Europa League wohl vor Abschied aus Rom

In der Europa League ereilte Mats Hummels das frühe Aus auf dem Platz - nun soll für den Weltmeister von 2014 endgültig Schluss bei der AS Rom sein.

Mats Hummels' Station bei der AS Rom verläuft alles andere als nach Plan. Nach dem Platzverweis in der Europa League kommt es jetzt wohl doppelt bitter.

Einem Bericht der "Corriere dello Sport" zufolge will der Hauptstadtklub den bis zum 30. Juni laufenden Vertrag des 36-Jährigen nicht verlängern.

"Hummels in der Krise: Der Abschied am Ende der Saison steht fest", hieß es in der italienischen Tageszeitung: "Das ist das Ende einer Liebe, die eigentlich nie wirklich aufgeblüht ist. Der Klub und Hummels werden ohne Reue getrennte Wege gehen."

Mit seinem Platzverweis in der elften Spielminute beim Rückspiel in der Europa League bei Athletic Bilbao vor wenigen Tagen hatte Hummels die 1:3-Niederlage seiner Mannschaft eingeleitet, die italienischen Medien sparten im Anschluss nicht an Kritik.

Hummels selbst entschuldigte sich im Anschluss in den Sozialen Medien bei Team und Fans, im Training am Freitagnachmittag richtete er sich erneut an die Mannschaft.