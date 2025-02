Das Startelf-Comeback von Neymar beim FC Santos verläuft alles andere als nach Plan.

So dürfte sich Neymar sein Startelf-Comeback nicht vorgestellt haben. Zum ersten Mal seit seiner Rückkehr zum FC Santos stand der Brasilianer wieder in der ersten Elf. Sein Auftritt war dabei aber alles andere als von Erfolg gekrönt.

So trug er bis zu seiner Auswechslung in der 75. Minute nicht allzu viel Brauchbares für seinen Verein bei. Acht Dribblings versuchte der 33-Jährige, erfolgreich war davon nur eines. Sage und schreibe 24 Mal verlor er in der Vorwärtsbewegung den Ball, einen Torschuss verzeichnete er nicht. Insgesamt kamen 79 Prozent seiner Pässe an.

Am Ende stand im Duell mit dem zweitplatzierten Klub Grêmio Novorizontino ein 0:0-Unentschieden. Ein wenig hilfreiches Ergebnis, hat Santos nach acht Spielen aktuell doch nur neun Punkte auf dem Konto.