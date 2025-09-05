MLS: Spuckattacke mit Folgen - Luis Suárez wird für sechs Spiele aus dem Verkehr gezogen

Luis Suárez ist kein Unbekannter, wenn es um Skandale geht: Rassismus-Eklat mit Patrice Evra, Beißattacken, die legendäre Torwart-Einlage im Viertelfinale der WM 2010. Nun folgte der nächste Aussetzer bei Inter Miami – er spuckte ein Staff-Mitglied der Seattle Sounders an. Die MLS hat inzwischen das Strafmaß verkündet.

Luis Suárez ist für die Spuckattacke auf einen gegnerischen Funktionär nach dem verlorenen Leagues-Cup-Finale gegen die Seattle Sounders (0:3) am vergangenen Wochenende für sechs Spieler gesperrt worden.

Wie der Disziplinarausschuss des Veranstalters am Freitag mitteilte, gilt die Sperre nur für die nächste Ausgabe des Turniers.

Die nordamerikanische Major League Soccer (MLS) behalte sich jedoch das Recht vor, weitere Strafen zu verhängen.

Suárez war unmittelbar nach Abpfiff auf Sounders-Mittelfeldspieler Obed Vargas zugestürmt und hatte den 20-Jährigen in den Schwitzkasten genommen.

Daraus entwickelte sich eine Auseinandersetzung zwischen Beteiligten beider Teams, in der es zu der Spuckattacke kam.