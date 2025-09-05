Anzeige
WM QUALIFIKATION

WM-Qualifikation: Wer zeigt Deutschland vs. Nordirland live im Free-TV, im Stream und Ticker?

  • Veröffentlicht: 05.09.2025
  • 20:45 Uhr
  • ran.de

Die deutsche Nationalmannschaft trifft im zweiten Spiel der WM-Qualifikation zuhause auf Nordirland. Hier läuft die Partie im Free-TV und Livestream.

Deutschlands Nationalmannschaft steht gewaltig unter Druck. Nach der peinlichen 0:2-Pleite gegen die Slowakei muss in  der WM-Qualifikation für die Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko unbedingt ein Sieg her.

Im zweiten Qualifikationsspiel trifft die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann am Sonntagabend ab 20:45 Uhr in Köln auf Nordirland.

Zuletzt siegte Deutschland in den zurückliegenden neun Länderspielen in Folge gegen die Nordiren. Das bislang letzte Aufeinandertreffen gab es im Rahmen der EM-Qualifikation im November 2019. Damals gewann das DFB-Team in Frankfurt am Main souverän mit 6:1.

Ein souveräner Sieg ist nach der extrem schwachen Leistung in Bratislava derweil aber alles andere als als erwartbar. ran hat alle Infos zu der Partie.

Deutschland vs. Nordirland live im Free-TV, Stream und Ticker: Wann ist das WM-Qualifikations-Spiel?

  • Spiel: Deutschland vs. Nordirland
  • Wettbewerb: WM-Qualifkation (2. Spieltag)
  • Datum: 07. September 2025
  • Uhrzeit: 20:45 Uhr
  • Austragungsort: RheinEnergieStadion (Köln)

WM-Qualifikation heute live: Läuft Deutschland - Nordirland im Free-TV?

Ja, die Partie Deutschland - Nordirland läuft live im Free-TV. Die ARD, das ZDF und RTL teilen sich die Rechte an den deutschen Quali-Spielen.

Das Match gegen Norirland wird von RTL gezeigt. Die Übertragung beginnt 30 Minuten vor dem Anpfiff um 20:15 Uhr.

Deutschland gegen Nordirland: Die WM-Qualifikation im Livestream verfolgen

Der Streaming-Anbieter RTL+ überträgt das Spiel im Livestream. Dafür ist ein kostenpflichtiges Abo notwendig.

WM-Qualifikation: Wo gibt's einen Ticker zum Deutschland-Spiel gegen Nordirland?

Einen Ticker zu Deutschland vs. Nordirland gibt es wie üblich auf ran.de und in der ran-App (zum Download im Apple- und Android-Store).

Deutschland vs. Nordirland: Alle Informationen zur Übertragung des WM-Qualifikations-Match

  • Begegnung: Deutschland vs. Nordirland
  • Datum und Uhrzeit: 07. September; 20:45 Uhr
  • Trainer: Julian Nagelsmann (Deutschland), Michael O'Neill (Nordirland)
  • Free-TV: RTL
  • Pay-TV: -
  • Livestream: RTL+
  • Liveticker: ran.de, ran-App
