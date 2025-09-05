WM-Qualifikation: Wer zeigt Deutschland vs. Nordirland live im Free-TV, im Stream und Ticker?

Die deutsche Nationalmannschaft trifft im zweiten Spiel der WM-Qualifikation zuhause auf Nordirland. Hier läuft die Partie im Free-TV und Livestream.

Deutschlands Nationalmannschaft steht gewaltig unter Druck. Nach der peinlichen 0:2-Pleite gegen die Slowakei muss in der WM-Qualifikation für die Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko unbedingt ein Sieg her.

Im zweiten Qualifikationsspiel trifft die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann am Sonntagabend ab 20:45 Uhr in Köln auf Nordirland.

Zuletzt siegte Deutschland in den zurückliegenden neun Länderspielen in Folge gegen die Nordiren. Das bislang letzte Aufeinandertreffen gab es im Rahmen der EM-Qualifikation im November 2019. Damals gewann das DFB-Team in Frankfurt am Main souverän mit 6:1.

Ein souveräner Sieg ist nach der extrem schwachen Leistung in Bratislava derweil aber alles andere als als erwartbar. ran hat alle Infos zu der Partie.