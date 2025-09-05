Bei einem Fahrradunfall hat sich Paris St.-Germains Trainer Luis Enrique das Schlüsselbein gebrochen und muss nun operiert werden.

Luis Enrique sorgte während der Länderspielpause unfreiwillig für Schlagzeilen.

Der Trainer des amtierenden Champions-League-Siegers Paris St.-Germain hat sich bei einem Fahrradunfall das Schlüsselbein gebrochen, wie die Franzosen am Freitagabend bekanntgaben.

Demnach muss sich der Spanier infolge seiner erlittenen Verletzung einer Operation am gebrochenen Schlüsselbein unterziehen.