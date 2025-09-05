Anzeige
Ligue 1

Paris Saint-Germain: Luis Enrique bricht sich Schlüsselbein bei Fahrradunfall

  • Veröffentlicht: 05.09.2025
  • 23:09 Uhr
  • ran.de

Bei einem Fahrradunfall hat sich Paris St.-Germains Trainer Luis Enrique das Schlüsselbein gebrochen und muss nun operiert werden.

Luis Enrique sorgte während der Länderspielpause unfreiwillig für Schlagzeilen.

Der Trainer des amtierenden Champions-League-Siegers Paris St.-Germain hat sich bei einem Fahrradunfall das Schlüsselbein gebrochen, wie die Franzosen am Freitagabend bekanntgaben.

Demnach muss sich der Spanier infolge seiner erlittenen Verletzung einer Operation am gebrochenen Schlüsselbein unterziehen.

PSG: Fehlt Enrique beim Heimspiel gegen Lens?

"Paris Saint-Germain möchte Luis Enrique seine volle Unterstützung aussprechen und wünscht ihm eine schnelle Genesung. Der Verein wird in Kürze weitere Informationen bekannt geben", heißt es weiter im Statement des französischen Meisters.

Damit ist noch offen, ob Enrique in gut einer Woche in der Ligue 1 beim Heimspiel von PSG gegen RC Lens (14. September) sein Team aktiv an der Seitenlinie betreuen kann.

